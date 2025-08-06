Інтерфакс-Україна
Події
22:39 06.08.2025

Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головами територіальних громад Сумської області, на якій обговорили проблеми прифронтових територій.

"Ми були сьогодні в прикордонні Сумщини, у бригадах. Нагородили хлопців, подякували їм за захист нашої країни, обговорили проблемні питання. Будемо дуже швидко їх вирішувати", – цитує Зеленського офіційний веб-портал Президента України.

Під час зустрічі з головами громад, зокрема, ішлося про можливість дати право релокованим підприємствам самостійно обирати, у якій місцевій громаді сплачувати податки. За словами представників територіальних громад, це дасть змогу спрямувати частину податків у ту громаду, де бізнес працював до релокації. Президент зауважив, що це питання потрібно опрацювати та знайти баланс. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба презентував концепцію програми підтримки прифронтових громад, яка міститиме і цей компонент.

Також обговорили збільшення відсотка заброньованих від мобілізації працівників підприємств у прифронтових регіонах та організацію диференційованого оповіщення людей про повітряну тривогу в Сумській області, яке сьогодні почали тестувати.

Крім того, ішлося про пільгові умови вступу до закладів вищої та середньої спеціальної освіти абітурієнтів, які проживають у прифронтових громадах. Президент зазначив, що це питання опрацюють із міністром освіти. Він же у взаємодії з прем’єр-міністром повинен вирішити питання безкоштовного харчування для школярів: напрацювати рішення, які дадуть змогу залучити додаткове фінансування.

Джерело: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-iz-golovami-teritorialnih-grom-99385

Теги: #сумська #нарада #громади #зеленський

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