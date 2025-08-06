Володимир Зеленський обговорив проблеми прифронтових територій із головами територіальних громад Сумської області

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головами територіальних громад Сумської області, на якій обговорили проблеми прифронтових територій.

"Ми були сьогодні в прикордонні Сумщини, у бригадах. Нагородили хлопців, подякували їм за захист нашої країни, обговорили проблемні питання. Будемо дуже швидко їх вирішувати", – цитує Зеленського офіційний веб-портал Президента України.

Під час зустрічі з головами громад, зокрема, ішлося про можливість дати право релокованим підприємствам самостійно обирати, у якій місцевій громаді сплачувати податки. За словами представників територіальних громад, це дасть змогу спрямувати частину податків у ту громаду, де бізнес працював до релокації. Президент зауважив, що це питання потрібно опрацювати та знайти баланс. Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба презентував концепцію програми підтримки прифронтових громад, яка міститиме і цей компонент.

Також обговорили збільшення відсотка заброньованих від мобілізації працівників підприємств у прифронтових регіонах та організацію диференційованого оповіщення людей про повітряну тривогу в Сумській області, яке сьогодні почали тестувати.

Крім того, ішлося про пільгові умови вступу до закладів вищої та середньої спеціальної освіти абітурієнтів, які проживають у прифронтових громадах. Президент зазначив, що це питання опрацюють із міністром освіти. Він же у взаємодії з прем’єр-міністром повинен вирішити питання безкоштовного харчування для школярів: напрацювати рішення, які дадуть змогу залучити додаткове фінансування.

Джерело: https://president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-obgovoriv-iz-golovami-teritorialnih-grom-99385