Інтерфакс-Україна
Події
20:21 06.08.2025

Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

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Трамп: Усі погоджуються, що війна в Україні має закінчитися, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні та тижні

Президент США Дональд Трамп відзначив значний прогрес у ході зустрічі спеціального посланника Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним, і наголосив на важливості закінчення війни.

"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитися, і ми працюватимемо над цим найближчими днями і тижнями. Дякую за вашу увагу до цього питання!", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

 

Теги: #війна #припинення #росія #трамп

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