Інтерфакс-Україна
Події
12:38 06.08.2025

Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко

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Кабмін збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/87

Кабінет міністрів України збільшив щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Збільшуємо щомісячні виплати для людей, які постраждали на виробництві й потребують догляду та медичного забезпечення. Йдеться про тих, хто внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання має потребу в постійному догляді, ліках або медичних виробах. Відтепер такі люди зможуть отримувати щомісячну грошову компенсацію в більшому розмірі — залежно від рівня потреб", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

Зокрема, така підтримка становитиме: 4 тис. грн — якщо потрібен спеціальний медичний догляд і одночасно ліки або медичні засоби; 2 тис. грн — у разі потреби в постійному сторонньому догляді та одночасному медичному забезпеченні; 1 333 грн — за наявності потреби в побутовому догляді та медичних засобах; 800 грн — якщо постійно потрібні санітарно-гігієнічні засоби та ліки або медичні вироби.

"Люди не повинні залишатися наодинці зі своїми проблемами після травм чи хвороб, отриманих на роботі", - додала вона.

Теги: #кабмін #свириденко #виплати

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