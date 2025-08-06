Інтерфакс-Україна
Події
11:07 06.08.2025

Уряд призначив Цивінського директором БЕБ

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Уряд призначив Цивінського директором БЕБ
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/87

Кабінет міністрів України призначив Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України. Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури", - написала вона.

За її словами, уряд очікує на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між БЕБ й українськими підприємцями.

"Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - підкреслила прем'єр.

До цього Цивінський був керівником підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як повідомлялося, Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

23 липня Комісія з відбору директора БЕБ повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського.

Пізніше СБУ на запит Цивінського офіційно підтвердила відсутність підстав для його непризначення на посаду директора БЕБ.

1 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед його призначенням.

Теги: #кабмін #беб #свириденко #цивінський

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