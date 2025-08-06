Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Зарічному, Гуляйполю, Малинівці, Ольгівському, Новоандріївці, а 394 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Червону Криницю, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Приморське, Малу Токмачку та Новоданилівку, а 161 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складських приміщень, сільгосптехніки.