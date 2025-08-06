Інтерфакс-Україна
Події
07:40 06.08.2025

Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

1 хв читати
Окупанти обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 600 обстрілів по 16 населених пунктах Запорізької області, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 567 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 6 авіаційних ударів по Зарічному, Гуляйполю, Малинівці, Ольгівському, Новоандріївці, а 394 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Юрківку, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Червону Криницю, Малу Токмачку, Чарівне.

Також 6 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Приморське, Малу Токмачку та Новоданилівку, а 161 артилерійський удар завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новоандріївки.

Крім того, надійшло 15 повідомлень про руйнування квартир, нежитлових будівель, приватних будинків, складських приміщень, сільгосптехніки.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:40 06.08.2025
Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є пошкодження

Ворог продовжує атакувати Дніпропетровщину, є пошкодження

22:42 05.08.2025
Окупанти припинили штурми Кам'янського та проводять перегрупування - сили оборони півдня

Окупанти припинили штурми Кам'янського та проводять перегрупування - сили оборони півдня

05:32 05.08.2025
Двоє цивільних поранені внаслідок атаки російського дрона на Запорізький район — ОВА

Двоє цивільних поранені внаслідок атаки російського дрона на Запорізький район — ОВА

13:54 04.08.2025
Дві людини загинули внаслідок авіаудару по Гуляйпільській громаді

Дві людини загинули внаслідок авіаудару по Гуляйпільській громаді

09:48 04.08.2025
Росіяни вночі 11 разів обстріляли Донеччину, загинуло двоє мирних жителів

Росіяни вночі 11 разів обстріляли Донеччину, загинуло двоє мирних жителів

08:38 04.08.2025
Російські літальні об'єкти порушили повітряний простір Хмельницької області

Російські літальні об'єкти порушили повітряний простір Хмельницької області

08:34 04.08.2025
Росіяни атакували БпЛА Одесу, спалахнули пожежі та є пошкодження

Росіяни атакували БпЛА Одесу, спалахнули пожежі та є пошкодження

07:42 04.08.2025
Росіяни зранку убили чоловіка в Антонівці на Херсонщині

Росіяни зранку убили чоловіка в Антонівці на Херсонщині

07:39 04.08.2025
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області

07:37 04.08.2025
Три людини постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини

Три людини постраждали через російські обстріли Дніпропетровщини

ВАЖЛИВЕ

Ворожий дрон вдарив по АЗС у Харкові, за попередніми даними є постраждалі

Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

Зеленський: Україна не раз пропонувала РФ припинення ракетно-дронових ударів по цивільних і енергетиці, але все це порушувалось

Зеленський: Важливо, щоб Москва почала зважати на тиск США та світу і загрозу жорсткіших санкцій

Свириденко про розмову з Бессентом: Завдання Американсько-українського інвестфонду запустити перші три проєкти протягом 18 місяців

ОСТАННЄ

Віткофф прилетів до Москви

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки

6 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп заявив, що ухвалить рішення щодо санкцій проти РФ у недалекому майбутньому

В Україні пришвидшиться розвиток мобільного зв'язку – М.Федоров

Американська делегація прибула в Польщу на інаугурацію новообраного президента

Трамп у п'ятницю прийме у Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану - ЗМІ

Трамп назвав Венса ймовірним наступником на посаді президента США

Мінфін США продовжить запроваджувати санкції для обмеження незаконних прибутків РФ

США схвалили Україну нову військову допомогу на $203,5 млн - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА