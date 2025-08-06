США схвалили Україну нову військову допомогу на $203,5 млн - ЗМІ

Сполучені Штати схвалили нову військову допомогу Україні на $203,5 млн, яка піде на ремонт певної техніки та транспортування обладнання, повідомляє Reuters.

Як зазначає агентство, Держдепартамент США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на загальну суму $203,5 млн США.

У Пентагоні уточнили, що основним підрядником з постачання обладнання, ремонту та підтримки гаубиць виступить компанія BAE Systems.

У свою чергу, підрядника з транспортування і консолідації вантажів буде визначено з-поміж схвалених постачальників.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-approves-repair-services-howitzer-artillery-guns-other-military-sales-ukraine-2025-08-05/#:~:text=Aug%205%20(Reuters)%20%2D%20The,the%20Pentagon%20said%20on%20Tuesday