Зеленський обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад

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Президент України Володимир Зеленський за підсумками Ставки верховного головнокомандуючого обіцяє збільшити фінансування на пряму закупівлю дронів для бригад, на понеділок має бути чіткий порядок дій.

"Провів Ставку. Саме про те все, що мені вчора говорили наші військові на Харківщині … Точно збільшимо фінанси для бригад на пряму закупівлю дронів. На понеділок має бути чіткий порядок дій, як бригади зможуть також напряму купувати пікапи – саме такі, які потрібні бригадам. Буде розширення контракту 18-24 – зараз ми пропрацьовуємо деталі", - сказав він у вечірньому відеозверненні у вівторок.

Президент також доручив реалізувати те, про що говорили з військовими, зокрема, питання підготовки, питання комунікації всередині армії між вищим командуванням і бригадами.

"Ми домовились, що буде також регулярна комунікація зокрема з батальйонами, спробуємо зробити це так, щоб дійсно знати, які є потреби. Павло Паліса займається цим разом із Генштабом та командувачами", - каже президент.

Між тим, Зеленський зазначив, що планується скорочення етапу від подання до вручення нагород. "Принципова річ, про яку говорили, – це нагороди. На жаль, дуже часто так буває, що нагороди чекають місяцями – вже указ я підписав, уже формальності ми пройшли, а вручення немає. Надто багато бюрократії, і на всіх, абсолютно на всіх етапах – від подання до вручення. Будемо скорочувати цей шлях", - сказав він.