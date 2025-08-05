Російська авіабомба влучила у житловий будинок у Куп'янську, під завалами може перебувати троє осіб

Правоохоронці зафіксували наслідки ранкового російського авіаудару по Куп’янську(Харківська обл)

"Відбулися влучання у житловий будинок. За словами місцевих мешканців, у підвальному приміщенні будівлі на момент влучання перебували люди, які там ховалися від постійних обстрілів. Внаслідок удару сталося обвалення плит перекриття. Троє цивільних осіб - дві жінки та один чоловік - можуть залишатися під завалами", - повідомляє відділ комунікацій Головного управління Нацполіції в Харківській області.

Розпочате досудове розслідування за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.