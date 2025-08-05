Кабмін розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості - Свириденко

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Кабінет міністрів розширив перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості у межах політики "Зроблено в Україні", повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Вчора на засіданні уряду підтримали рішення для розвитку українських виробників. Розширили перелік української техніки та обладнання, які можна придбати з компенсацією 15% вартості — у межах політики "Зроблено в Україні". До переліку додали бурові установки, логістичне обладнання, котли, верстати, компоненти для дронів", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, уряд також дозволив отримувати 15% компенсації за українську техніку комунальним підприємствам у разі її придбання за кошти, отримані від власної господарської діяльності.

"Ця програма створює додатковий попит на українську техніку і робить її придбання більш привабливим для замовників", - додала вона.