Інтерфакс-Україна
Події
10:55 05.08.2025

Верховний Суд остаточно визнав законним виведення з ринку Місто Банку

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Верховний Суд остаточно визнав законним виведення з ринку Місто Банку
Фото: http://bank.gov.ua/

Верховний Суд остаточно підтвердив правомірність рішень Національного банку України (НБУ) про виведення з ринку Місто Банку, скасувавши рішення попередніх судових інстанцій.

Як повідомив регулятор на своєму сайті у вівторок, 28 липня 2025 року Верховний Суд скасував рішення судів нижчих інстанцій та остаточно визнав законними дії НБУ щодо віднесення Місто Банку до категорії неплатоспроможних, відкликання його банківської ліцензії та ліквідації. Постанова набрала чинності та не підлягає оскарженню.

У ній зазначається, що суди попередніх інстанцій допустили помилки у застосуванні законодавства: без достатніх підстав поставили під сумнів професійні висновки НБУ, не врахували виключні повноваження регулятора щодо визнання банків неплатоспроможними у визначені законом строки та безпідставно надали перевагу позиції позивача.

Нацбанк нагадав, що рішення про визнання Місто Банку неплатоспроможним було ухвалено 14 грудня 2020 року через втрату ключового активу — підприємства з переробки сої в Херсонській області, - що призвело до критичного зниження показників капіталу.

Власник 97,18% акцій банку Іван Фурсін оскаржив це рішення в суді, і у 2022–2024 роках суди першої та апеляційної інстанцій двічі ставали на його бік. Проте Верховний Суд спершу скасував ці рішення і повернув справу на новий розгляд, а згодом, 28 липня 2025 року, остаточно підтвердив законність дій НБУ щодо виведення банку з ринку.

Станом на 1 жовтня 2020 року банк за розміром загальних активів посідав 53-тє місце (1,498 млрд грн) серед 74 банків, що діяли в країні.

Теги: #суд #нбу #місто_банк

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