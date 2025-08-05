Інтерфакс-Україна
Події
02:53 05.08.2025

Сили оборони відбили з початку доби 144 ворожі атаки - Генштаб

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З початку доби відбулося 144 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 87 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1 575 дронів-камікадзе та здійснили 4 020 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів",- інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

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