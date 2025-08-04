МЗС Індії: Захід критикує Індію за імпорт нафти, хоча сам потурає торгівлі з Росією

Міністерство закордонних справ Індії виступило із заявою, у якій розкритикувало Сполучені Штати та Європейський Союз за необґрунтовану критику на адресу Нью-Делі через імпорт російської нафти, у відомстві наголосили, що Індія закуповує енергоносії для забезпечення стабільних і доступних цін для власних споживачів, тоді як країни Заходу самі активно ведуть торгівлю з Росією.

"Індія стала мішенню для Сполучених Штатів та Європейського Союзу через імпорт нафти з Росії після початку конфлікту в Україні. Фактично, Індія почала імпортувати нафту з Росії, оскільки традиційні поставки були перенаправлені до Європи після початку конфлікту. Сполучені Штати в той час активно заохочували такий імпорт з боку Індії для зміцнення стабільності світових енергетичних ринків", — йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій на вебпорталі МЗС Індії.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що країни ЄС і США не лише не припинили торгівлю з Росією, а й продовжують активно імпортувати низку товарів та послуг.

"Європейський Союз у 2024 році мав двосторонню торгівлю товарами з Росією на 67,5 мільярда євро. Крім того, у 2023 році обсяг торгівлі послугами оцінювався в 17,2 мільярда євро. Це значно більше, ніж загальний обсяг торгівлі Індії з Росією того року або пізніше", — зазначили в МЗС.

У заяві також вказано, що США продовжують імпортувати з Росії гексафторид урану, паладій, добрива та хімікати. Водночас європейський імпорт ЗПГ з Росії у 2024 році досяг рекордних 16,5 млн тонн.

"На цьому тлі націленість на Індію є невиправданою і необґрунтованою. Як і будь-яка велика економіка, Індія вживатиме всіх необхідних заходів для захисту своїх національних інтересів та економічної безпеки", — підкреслили в індійському зовнішньополітичному відомстві.