ВАКС відправив під варту власника підприємства – виробника БПЛА Марченка з можливістю застави 15 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід фактичному бенефіціарному власнику підприємства – виробника БПЛА у справі про корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід до фактичного бенефіціарного власника підприємства – виробника БПЛА у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у понеділок.

У повідомленні САП не називається ім’я фігуранта, проте, за інформацією Центру протидії корупції, йдеться про фактичного бенефіціарного власника компанії-виробника дронів "Акоптерс" Владислава Марченка.

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду в розмірі 30% від суми контракту.

Також викрита схема заволодіння грошовими коштами при закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько $80 тис. вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їхній "відкат". Імена фігурантів не називались. За даними ЗМІ називали народного депутата від "Слуг народу" Олексія Кузнєцова. Це фактично визнав голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, повідомивши, що членство Кузнєцова у фракції на час розслідування буде призупинено.

За даними ЗМІ, до схеми за участі Кузнєцова причетний екс-очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, пізніше - голова Мукачівської РДА).

Командувач Нацгвардії Олександр Півненко вже відсторонив фігурантів з посад, розпочато службове розслідування.

Пізніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру шістьом викритим учасникам організованої злочинної групи. Як повідомила пресслужба НАБУ в понеділок, серед підозрюваних: колишній голова Луганської обласної державної адміністрації; народний депутат України; начальник міської військової адміністрації; командир військової частини Національної гвардії України; фактичний бенефіціарний власник підприємства – виробника БПЛА; директорка підприємства-виробника БПЛА.

Пізніше ВАКС відправив під варту нардепа Кузнєцова з можливістю застави 8 млн грн.