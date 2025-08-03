Інтерфакс-Україна
Події
06:31 03.08.2025

Віткофф повідомив родинам заручників в Ізраїлі про спільний з Нетаньяху план припинення війни в Газі - ЗМІ

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Посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив родинам ізраїльських заручників, утримуваних угрупованням ХАМАС, що працює разом з урядом Ізраїлю над планом, який може покласти край війні в секторі Газа.

"Ми працюємо разом з ізраїльським урядом і прем’єр-міністром Нетаньяху над відновленням Гази. У нас є дуже, дуже хороший план, над яким ми працюємо спільно з ізраїльським урядом, з прем’єр-міністром Нетаньяху… для відновлення Гази. Це фактично означає кінець війни", – сказав Віткофф під час зустрічі, передає видання.

За словами Віткоффа, він прибув до Ізраїлю на тлі зростаючого міжнародного тиску, спричиненого гуманітарною кризою в Газі.

Водночас він повідомив, що ХАМАС нібито виявляє готовність до роззброєння, хоча угруповання неодноразово заявляло, що не відмовиться від "збройного опору", поки не буде створена "незалежна, повністю суверенна палестинська держава зі столицею в Єрусалимі".

Як зазначається в повідомленні, після зустрічі Віткоффа з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху ізраїльський високопосадовець повідомив про досягнення взаєморозуміння між Ізраїлем і США щодо переходу до плану звільнення всіх заручників, роззброєння ХАМАС і демілітаризації сектора Газа – ключових умов Ізраїлю для завершення бойових дій.

Джерело: https://www.reuters.com/world/middle-east/us-envoy-tells-israeli-hostage-families-he-is-working-plan-end-gaza-war-2025-08-02/

Теги: #план #ізраїль #зустріч #сша

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