Інтерфакс-Україна
Події
09:04 02.08.2025

ППО ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників

1 хв читати
ППО ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Протиповітряна оборона ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників, які атакували Україну в ніч на суботу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 2 серпня (із 18.00 1 серпня) противник атакував 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із Брянської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Теги: #атака_бпла_рф #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:02 01.08.2025
Внаслідок атаки дронами пошкоджена Білоцерківська меблева фабрика

Внаслідок атаки дронами пошкоджена Білоцерківська меблева фабрика

12:24 31.07.2025
Нічна атака РФ була спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО, - Зеленський

Нічна атака РФ була спеціально прорахованою так, щоб перевантажити систему ППО, - Зеленський

08:51 31.07.2025
Свириденко про російський обстріл: Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа

Свириденко про російський обстріл: Це відповідь Путіна на дедлайни Трампа

09:26 29.07.2025
В Україні зафіксовано влучання 5 ворожих БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях

В Україні зафіксовано влучання 5 ворожих БпЛА та 2 ракет у 3 локаціях

13:20 28.07.2025
Литва розгорне додаткові засоби ППО на кордоні з Білоруссю

Литва розгорне додаткові засоби ППО на кордоні з Білоруссю

10:04 28.07.2025
ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

ППО знешкодила 311 з 331 дронів і ракет, випущених вночі окупантами

10:45 27.07.2025
ППО ліквідувала 78 з 83 ворожих БпЛА

ППО ліквідувала 78 з 83 ворожих БпЛА

18:28 26.07.2025
РФ дронами атакувала Херсонщину, постраждали двоє чоловіків - ОВА

РФ дронами атакувала Херсонщину, постраждали двоє чоловіків - ОВА

20:59 25.07.2025
У Куп'янському районі Харківщини четверо постраждалих через ворожі обстріли

У Куп'янському районі Харківщини четверо постраждалих через ворожі обстріли

12:16 24.07.2025
Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету

Сили оборони збили 90 ворожих БПЛА та одну крилату ракету

ВАЖЛИВЕ

У Вінниці стався конфлікт між ТЦК та представниками ГО через затримання чоловіка, що ухилявся від служби, - поліція

Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

У Харкові десять постраждалих, серед них немовля

У Харкові вже п'ятеро постраждалих

АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

ОСТАННЄ

Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко, - Трамп

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів один загиблий і 13 постраждалих за добу

Через російські обстріли дев'ять постраждалих та один загиблий на Херсонщині

Через ворожий обстріл Херсона загинула місцева мешканка, ще двоє людей постраждали

Вечірка у столичному клубі у День жалоби: Поліція Києва розпочала кримінальне провадження

Ворог за добу понад 70 разів обстріляв Сумщину, є поранена

Ворог атакував БпЛА Дніпропетровщину, постраждали три людини

У Вінниці стався конфлікт між ТЦК та представниками ГО через затримання чоловіка, що ухилявся від служби, - поліція

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 130 од. спецтехніки

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА