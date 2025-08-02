ППО ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників

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Протиповітряна оборона ліквідувала 45 з 53 ворожих безпілотників, які атакували Україну в ніч на суботу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, в ніч на 2 серпня (із 18.00 1 серпня) противник атакував 53 засобами повітряного нападу: 45-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ – РФ, Гвардійське – ТОТ Криму, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із Брянської області РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.