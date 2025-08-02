Інтерфакс-Україна
Події
00:55 02.08.2025

Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

1 хв читати
Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ
Фото: https://www.president.gov.ua/

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "повністю готові" до можливої ядерної війни з РФ, зважаючи на погрози голови РадБезу РФ Дмитра Медведєва, повідомляє СlashReport.

"Колишній президент Росії висловив погрозу, і ми збираємося захистити наших людей. Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові", - пояснив Трамп журналістам свій наказ про розгортання ядерних човнів після погроз Медведєва.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Дмитра Медведєва. 

Теги: #рф #ядерна #трамп #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:31 02.08.2025
Російські дрони вдарили по центру Балаклії, пошкоджено будівлі

Російські дрони вдарили по центру Балаклії, пошкоджено будівлі

00:56 02.08.2025
Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна, проте РФ затягує процес – виступ України на радбезі ООН

Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна, проте РФ затягує процес – виступ України на радбезі ООН

23:09 01.08.2025
НАТО та США розробляють нову схему фінансування військової допомоги Україні - ЗМІ

НАТО та США розробляють нову схему фінансування військової допомоги Україні - ЗМІ

22:49 01.08.2025
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, 5 шпиталізовані - Синєгубов

Кількість постраждалих у Харкові зросла до 11, 5 шпиталізовані - Синєгубов

22:44 01.08.2025
РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є постраждала

РФ вдарила по житлових кварталах Херсона, є постраждала

22:04 01.08.2025
Єрмак щодо розміщення атомних човнів Трампом: Мир через силу

Єрмак щодо розміщення атомних човнів Трампом: Мир через силу

20:35 01.08.2025
Трамп наказав розмістити атомні підводні човни "у відповідних районах" через заяви Медведєва

Трамп наказав розмістити атомні підводні човни "у відповідних районах" через заяви Медведєва

19:12 01.08.2025
За липень майже 20 000 російських солдатів загинули у безглуздій війні з Україною – Трамп

За липень майже 20 000 російських солдатів загинули у безглуздій війні з Україною – Трамп

17:31 01.08.2025
США з 7 серпня запроваджують мита щодо 68 країн і ЄС, їхній розмір - від 10% до 41%

США з 7 серпня запроваджують мита щодо 68 країн і ЄС, їхній розмір - від 10% до 41%

14:33 01.08.2025
До Сенату США подано законопроєкт про військову допомогу Україні на понад $50 млрд – ЗМІ

До Сенату США подано законопроєкт про військову допомогу Україні на понад $50 млрд – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

У Харкові десять постраждалих, серед них немовля

У Харкові вже п'ятеро постраждалих

АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

Зеленський: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів у будь-який час

ОСТАННЄ

Китай закликав міжнародну спільноту перейти від обговорень до реальних зусиль з врегулювання війни в Україні під час Радбезу ООН

Сибіга подякував партнерам України за підтримку на тлі нічної атаки РФ

Сибіга та Сікорський провели переговори у Польщі

Зеленський про ракетний удар по Києву: Це був один із найжорстокіших ударів по столиці

Керівник НАБУ підтвердив факт обшуку у будинку ексзаступника глави ОП Шурми у Німеччині

У Харкові десять постраждалих, серед них немовля

Через наближення лінії фронту збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини та Запоріжжя

У Харкові вже п'ятеро постраждалих

Через удар російської "Молнії" по Харкову постраждала дитина - мер

Кабмін призначив Некрасова і Юхимчук заступниками міністра енергетики і Зубовича - заступником міністра економіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА