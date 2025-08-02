Трамп: США готові до можливої ядерної війни з РФ

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Американський президент Дональд Трамп заявив, що США "повністю готові" до можливої ядерної війни з РФ, зважаючи на погрози голови РадБезу РФ Дмитра Медведєва, повідомляє СlashReport.

"Колишній президент Росії висловив погрозу, і ми збираємося захистити наших людей. Медведєв говорив про ядерну зброю, коли ви говорите про ядерну зброю, ми повинні бути готові. Ми повністю готові", - пояснив Трамп журналістам свій наказ про розгортання ядерних човнів після погроз Медведєва.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів у відповідь на заяви Дмитра Медведєва.