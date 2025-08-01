Інтерфакс-Україна
Події
23:32 01.08.2025

Сибіга та Сікорський провели переговори у Польщі

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з польським колегою Радославом Сікорським у Польщі.

"Шановний Радеку, щиро дякую за вашу гостинність та натхненну розмову. У ці складні часи наша єдність є вирішальною для добрих відносин між нашими народами, а також для досягнення справедливого миру", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що з нетерпінням чекає на зустріч з Сікорським у Києві.

У свою чергу, Сікорський зазначив, що єдиним рішенням до безпечного миру є тривалий та справедливий мир.

"Дякую за розмову та ваш візит, Андрій Сибіга! На шляху до безпечного миру єдиним рішенням є тривалий та справедливий мир", - написав Сікорський.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1951375148449407159

Теги: #польща #міністри #мзс

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