Сибіга та Сікорський провели переговори у Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з польським колегою Радославом Сікорським у Польщі.

"Шановний Радеку, щиро дякую за вашу гостинність та натхненну розмову. У ці складні часи наша єдність є вирішальною для добрих відносин між нашими народами, а також для досягнення справедливого миру", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що з нетерпінням чекає на зустріч з Сікорським у Києві.

У свою чергу, Сікорський зазначив, що єдиним рішенням до безпечного миру є тривалий та справедливий мир.

"Дякую за розмову та ваш візит, Андрій Сибіга! На шляху до безпечного миру єдиним рішенням є тривалий та справедливий мир", - написав Сікорський.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1951375148449407159