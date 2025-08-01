Сибіга та Сікорський обговорили пакети військової допомоги Польщі для України та санкції проти Росії

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Хобєліні приймає делегацію України на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою.

Як повідомляє МЗС Польщі, "зустріч підтверджує міцність польсько-українських відносин, а навколишня природа сприяє щирим переговорам щодо спільної протидії російській агресії та імперіалізму".

Під час прогулянки в саду Хобєліна міністри закордонних справ Польщі та України обговорили: пакети військової допомоги Польщі для України та подальші санкції ЄС проти Росії; прогрес у пошуку та ексгумації жертв Волинської трагедії; якість польської освіти в Україні.

Як повідомлялося, 1 серпня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідує Республіку Польща на запрошення свого польського колеги, віцепрем’єр-міністра — міністра закордонних справ Радослава Сікорського.