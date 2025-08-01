Сибіга у пʼятницю відвідає Польщу, проведе переговори із Сікорським

1 серпня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Республіку Польща на запрошення свого польського колеги, віцепрем’єр-міністра — міністра закордонних справ Радослава Сікорського.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, міністри в супроводі дружин зустрінуться у резиденції Радослава Сікорського Двір-Хобєлін.

Глави зовнішньополітичних відомств проведуть переговори "віч-на-віч" та в розширеному складі. За підсумками зустрічі запланована спільна пресконференція.

Ключовою темою зустрічі стане розвиток українсько-польського добросусідства як ключового фактору сили та безпеки Європи.

Міністри обговорять подальшу оборонну співпрацю та зміцнення України в протистоянні російській агресії, санкційний тиск на агресора заради відновлення справедливого миру та широкий спектр питань двостороннього порядку денного.