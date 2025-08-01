Інтерфакс-Україна
Події
15:32 01.08.2025

В Україні вже відреагували на заяви російського диктатора

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В Україні вкотре спростовують маніпулятивні та такі, що не відповідають дійсності, заяви очільника Кремля Володимира Путіна - Україна ще в березні підтримала пропозицію США щодо припинення вогню та заявила про готовність до зустрічі лідерів.

"Путін знову все перекрутив. Україна давно підтримала пропозицію США щодо припинення вогню, ще в березні. Також Україна давно заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі Трампа, Ердогана і Європи. Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді ж саме Путін хоче далі воювати і обстрілює Україну. Рецепт від брехні - бити його боляче. Тільки так", - написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у телеграмі у п'ятницю.

Окремо Коваленко зупинився на "новині" від Путіна щодо "орєшніка": "Про "орєшнік" особливо смішно. путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий і "орєшнік" не полетів. А тут ціле серійне виробництво", - написав Коваленко у телеграм.

Він також спростовує заяви Путіна щодо Часового Яру: "путін збрехав про окупацію міста Часів Яр. Звісно ж, росіяни зараз не контролюють Часів Яр", - додав Коваленко.

Як повідомляють російські ЗМІ, Путін заявив, що умови РФ для припинення вогню в Україні залишаються тими самими, що в червні минулого року.

Тоді він висунув дві умови: початок виведення українських військ із територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей та заяву України про відмову від прагнення до НАТО.

Для довгострокового врегулювання війни з Україною Путін озвучив й інші вимоги, крім здачі чотирьох областей і відмови від НАТО: "Забезпечення умов для російської мови і православної церкви".

Він також сказав, що "загалом позитивно" оцінює результати переговорів України і РФ у Стамбулі, зокрема, обміни полоненими. Проте Путін допустив припинення переговорів. За його словами, "якщо Київ вважає, що поки не потрібно мати справу з Москвою, то Росія може почекати".

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп, вкотре зазначивши, що "розчарований Путіним", дав йому 10-денний термін на припинення вогню в Україні, погрожуючи санкціями. Сьогоднішні заяви Путіна можна розцінювати як відповідь на заяви Трампа. "Усі розчарування виникають від надмірних очікувань. Щоб підійти до вирішення російсько-українського конфлікту мирним шляхом, треба вести ґрунтовні розмови, але не на публіці", - сказав Путін.

Теги: #путін #реакція

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