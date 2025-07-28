Трамп заявив, що не дуже зацікавлений у подальших контактах із Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що не знає, чи зустрічатимеся з президентом РФ Володимиром Путіним, наразі не особливо зацікавлений у контактахі з ним.

"Я не знаю. Я більше не особливо зацікавлений у бесідах із ним", - заявив Трамп, відповідаючи на запитання про те, чи може особиста зустріч із Путіним допомогти вирішити українське питання і чи розглядає він таку можливість.

При цьому президент США зазначив, що "ми подивимося, що буде далі".