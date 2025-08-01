Інтерфакс-Україна
Події
11:43 01.08.2025

САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

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САП просить стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних суддів

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить Вищий антикорупційний суд (ВАКС) стягнути в дохід держави необґрунтовані активи на понад 7 млн грн, якими користується подружжя столичних судді.

"Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на загальну суму 7 323 545 грн, якими користується родина суддів районних судів м. Києва, і їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація)", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією антикорупційної прокуратури, йдеться про частину квартири вартістю 6 159 790 грн, паркомісце вартістю 622 200 грн та частину іншого паркомісця вартістю 541 556 грн, які розташовані в елітному житловому комплексі м. Києва.

В САП уточнюють, що частина цього активу придбана родичами суддів, проте подружжя прямо чи опосередковано може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

З’ясовано, що вартість набутих у 2022–2023 роках активів, що зазначена в договорах купівлі-продажу, значно занижена, а їхня реальна ціна вдвічі більша. Аналізом доходів і видатків суддів та їхніх родичів також встановлено неможливість набуття цього майна за рахунок законних доходів.

"Зважаючи на викладене, прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом. За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на предмет позову", - зазначається в повідомленні.

Про результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Теги: #вакс #сап #активи

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