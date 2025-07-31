Інтерфакс-Україна
Події
19:28 31.07.2025

Кількість загиблих у Києві зросла до 14 людей – ДСНС

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Кількість загиблих у Києві зросла до 14 людей – ДСНС

Кількість загиблих у Києві внаслідок нічної комбінованої атаки РФ зросла до 14 осіб, рятувальники деблокували тіло ще однієї людини з-під завалів у житлового будинку, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Рятувальники деблокували з-під завалів тіло чоловіка. Таким чином кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву зросла до 14 осіб. З них 1 дитина. Ще 132 людини постраждали, серед яких - 14 дітей", - написав він у Телеграмі.

На місці ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Раніше очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляв про 13 загиблих та 135 постраждалих.

 

Теги: #київ #загиблі #дснс

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