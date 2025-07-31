Інтерфакс-Україна
Події
15:35 31.07.2025

ДМС, Нацпол та Генпрокуратура викрили ще трьох учасників схеми фальсифікованих агрохімікатів

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ДМС, Нацпол та Генпрокуратура викрили ще трьох учасників схеми фальсифікованих агрохімікатів
Фото: https://t.me/UkraineCustoms

Державна митна служба України (ДМС) у співпраці з правоохоронними органами викрили трьох осіб, причетних до роботи злочинної мережі, яка виробляла та збували фальсифіковані пестициди,

Як повідомила в четвер пресслужба ДМС, в середині липня, в межах першого етапу операції правоохоронці провели 89 обшуків у 12 регіонах України, під час яких було вилучено понад 175 тонн підробленої продукції та сировини, обладнання, етикетки, "чорну" бухгалтерію, 9 млн грн готівкою та 20 транспортних засобів.

"Під час другого етапу операції було задокументовано причетність до роботи злочинної мережі ще трьох осіб, серед яких - 41-річний киянин, який організував виробництво фальсифікату та координував діяльність групи. Його спільники відповідали за виготовлення та збут контрафактної продукції", - йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією ДМС, фальсифіковані агрохімікати реалізовувалися під виглядом продукції відомих світових брендів, товарні знаки яких порушники незаконно наносили на упаковки. Ба більше, вилучені товари містили небезпечні хімречовини. Доставку зловмисники здійснювали через популярні логістичні сервіси.

Усім трьом повідомлено про підозру за ч.3 ст.229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, вчинене організованою групою).

В середині липня повідомлялося, що завдяки злагодженим діям українських митників та правоохоронців, а також партнерів з OLAF та румунських правоохоронних структур вдалося викрити діяльність восьми організованих злочинних груп, які діяли в рамках єдиної транснаціональної мережі з виготовлення контрафактних пестицидів.

Підпільні цехи працювали в промислових масштабах. Лише за кілька місяців зловмисники виготовили понад 400 тонн фальсифікованої продукції. За попередніми оцінками, очікуваний прибуток від реалізації цього фальсифікату міг перевищити 200 млн грн.

Теги: #правоохоронці #хімікати #дмс

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