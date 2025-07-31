Інтерфакс-Україна
Події
13:22 31.07.2025

Рада повернула незалежність НАБУ/САП

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Рада повернула незалежність НАБУ/САП

Верховна Рада повернула незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

За відповідний президентський законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності НАБУ та САП за основу та у цілому проголосував 331 народний депутат на пленарному засіданні парламенту у четвер.

За президентський законопроєкт проголосували 214 народних депутатів із фракції "Слуга народу", 27 ("Європейська солідарність"), 16 ("Голос"), 4 ("Батьківщина"), 17 (група "Дов\піра"), 11 ("За майбутнє"), 9 ("Відновлення"), 17 (платформа "За життя та мир"), 15 (позафракційні).

Як повідомлялось, законопроєкт, зокрема, закріплює процесуальну незалежність керівника і прокурорів САП від генпрокурора. Крім того, законопроєкт встановлює, що детектив НАБУ виконує вказівки лише прокурора САП, а також передбачає, що детективи НАБУ при здійсненні оперативної та оперативно-технічної діяльності виконують доручення лише детектива НАБУ або прокурора САП.

Законопроєкт також повертає прокурору САП право віднести кримінальне провадження детективам НАБУ, при цьому, генпрокурор таке право втрачає. Детективам НАБУ повертається право за рішенням саме директора НАБУ за погодженням з прокурором САП розслідувати кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності слідчих інших органів, погодження генпрокурора вимагатись вже не буде.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроєкт №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Через день, 23 липня, після акцій протесту і занепокоєнь зі сторони міжнародних партнерів, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.

Починаючи з 22 липня у Києві та деяких інших містах України щоденно проходили акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП. Так, на мітингу в столиці біля Театру імені Івана Франка у перший день, 22 липня, зафіксовано понад 5,8 тис. учасників, у другий день - понад 9,5 тис. учасників, у третій день - понад 4,1 тис. учасників. Акції в Києві проходили і в наступні дні, зокрема напередодні 30 липня.

31 липня акція у підтримку повернення повноважень НАБУ і САП проходить у Маріїнському парку, біля будівлі Верховної Ради.

Теги: #закон #рада #набу_сап

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