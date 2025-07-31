В Києві проходить акція в підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

У Києві проходить акція із закликом до Верховної Ради прийняти закон, який відновлює незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", станом на 11:00 у Маріїнському парку, який межує з будівлею Верховної Ради, зібралося 150 учасників, люди продовжують активно підходити.

Через безпекові умови безпосереднього проходу на площу біля парламенту немає, тому мітинг проходить біля найближчого кордону вздовж дороги в напрямку будівлі Ради.

В руках учасники акції тримають плакати з написами: "Свободу НАБУ і САП, не тягніть час", "Весь світ спостерігає", "Не чуди, тисни зелену", "Голосуй ЗА, інакше вали в Ростов", "Покажіть, що ви Рада, а не Дума", "Досить свавілля" та багато інших.

Люди скандують: "Голосуй, "Корупція вбиває", "Руки геть від НАБУ та САП", "Влада - це народ", "Зіпсували - виправляйте".

Станом на 12:00 на акції зібралося близько 700 людей, і учасники перемістилися від дороги у парк до найближчого кордону з будівлею Верховної Ради.

До акції також доєднувалися депутати Володимир Вʼятрович, Микола Княжицький і Софія Федина (фракція "Європейська солідарність"), Ярослав Железняк ("Голос"), Марʼяна Безугла ("Слуга народу") та декілька інших.

Коли на мітинг прийшла Безугла і почала спілкуватися з медіа, учасники почали скандувати: "Ігноруймо паразитів".

Серед лозунгів мітингарів зʼявилися і ті, які не повʼязані із безпосередньою темою акції: "Раду в ефір" і "Цивінського до БЕБ".

Серед іншого, на акції вшанували хвилиною мовчання загиблих Захисників і Захисниць України.

Після того, як стало відомо, що у четвер телеканал "Рада" транслюватиме засідання парламенту, активісти заявили, що готують техніку для ведення аудіотрансляції, щоб мітингарі могли чути про хід розгляду законопроєкту про НАБУ і САП.

Фактів порушення громадського порядку чи провокацій на даний момент не спостерігається.

Безпеку акції забезпечують декілька десятків правоохоронців, зокрема Поліція діалогу Головного управління Національної поліції у Києві. Також представники поліції перебувають біля та всередині найближчої до акції станції метро "Арсенальна".

Верховна Рада у четвер має розглянути президентський законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень НАБУ та САП. У фракції "Слуга народу" заявили, що підтримають даний проект закону.

Починаючи з 22 липня у Києві та деяких інших містах України щоденно проходили акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП. Так, на мітингу в столиці біля Театру імені Івана Франка у перший день зафіксовано понад 5,8 тис. учасників, у другий день - понад 9,5 тис. учасників, у третій день - понад 4,1 тис. учасників. Акції в Києві проходили і в наступні дні, зокрема напередодні 30 липня.

Як повідомлялось, 22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП, прийнявши законопроект №12414. Зокрема, правками до проєкту закону генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам. Президент Володимир Зеленський підписав закон ввечері 22 липня.

Через день, 23 липня, після акцій протесту і занепокоєнь зі сторони міжнародних партнерів, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку, і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.