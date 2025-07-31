Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ на Київ, наголосив, що президент США Дональд Трамп був дуже терплячим до Володимира Путіна, але російському диктатору байдуже на будь-які спроби покласти край убивствам.
"Жахливий ранок у Києві. Жорстокі російські удари зруйнували цілі житлові будинки та пошкодили школи та лікарні. Серед мирних жителів є поранені та вбиті. Під завалами досі залишаються люди. Ймовірно, настав час скоротити до нуля всі часові рамки, які були надані Путіну для демонстрації конструктивного підходу. Президент Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим до Путіна, намагаючись знайти рішення", - написав Сибіга у соцмережі Х.
Міністр підкреслив, що Путін робить це навмисно, і йому байдуже на будь-які спроби покласти край убивствам.
"Він прагне лише знищувати та вбивати. Бо все існування цього воєнного злочинця ґрунтується на цій безглуздій війні, яку він не може виграти, але й відмовляється припиняти. Він має постати перед правосуддям. Настав час змусити його відчути біль та наслідки свого вибору", - заявив Сибіга.
Він закликав чинити максимальний тиск на Москву та синхронізувати всі кроки щодо санкцій.
"Настав час досягти миру через силу", - додав міністр.