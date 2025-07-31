Сибіга після атаки РФ: Настав час скоротити до нуля всі часові рамки, надані Путіну, Трамп був дуже терплячим

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ на Київ, наголосив, що президент США Дональд Трамп був дуже терплячим до Володимира Путіна, але російському диктатору байдуже на будь-які спроби покласти край убивствам.

"Жахливий ранок у Києві. Жорстокі російські удари зруйнували цілі житлові будинки та пошкодили школи та лікарні. Серед мирних жителів є поранені та вбиті. Під завалами досі залишаються люди. Ймовірно, настав час скоротити до нуля всі часові рамки, які були надані Путіну для демонстрації конструктивного підходу. Президент Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим до Путіна, намагаючись знайти рішення", - написав Сибіга у соцмережі Х.

Міністр підкреслив, що Путін робить це навмисно, і йому байдуже на будь-які спроби покласти край убивствам.

"Він прагне лише знищувати та вбивати. Бо все існування цього воєнного злочинця ґрунтується на цій безглуздій війні, яку він не може виграти, але й відмовляється припиняти. Він має постати перед правосуддям. Настав час змусити його відчути біль та наслідки свого вибору", - заявив Сибіга.

Він закликав чинити максимальний тиск на Москву та синхронізувати всі кроки щодо санкцій.

"Настав час досягти миру через силу", - додав міністр.