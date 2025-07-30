Інтерфакс-Україна
Події
17:38 30.07.2025

Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора

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Затримано шахрая, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генпрокурора
Фото: https://t.me/kyiv_pro_office/

Правоохоронці Дніпра затримали 62-річного чоловіка, який за EUR25 тис. обіцяв працевлаштувати дівчину на керівну посаду в Офісі генерального прокурора, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Прокурорами Київської міської прокуратури спільно зі слідчими поліції за матеріалами ДСР Національної поліції України в Дніпрі викрито 62-річного чоловіка, який обіцяв допомогу у працевлаштуванні на посаду заступника керівника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні прокуратури в телеграм-каналі в середу.

Як зазначається, чоловік переконував, що нібито має зв’язки з "першими особами Офісу генерального прокурора".

"Ціна питання – EUR25 тис.. З яких EUR15 тис. необхідно було заплатити одразу, а EUR10 тис. вже після призначення на посаду", - наголошують в прокуратурі.

Уточнюється, що з метою конспірації чоловік просив перераховувати гроші на криптогаманець, а не особисто в руки. Після того, як частину суми йому перерахували, чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманому готується повідомлення про підозру в закінченому замаху на шахрайство та у закінченому замаху на підбурення до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК України).

В прокуратурі Києва зазначають, що затриманий є обвинуваченим у іншому кримінальному провадженні за вчинення аналогічного злочину: теж за гроші пропонував працевлаштування до оборонної компанії. Справа перебуває на розгляді в Подільському райсуді Києва.

Теги: #дніпро #прокуратура #затримання

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