ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

Націоналізований ПриватБанк здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти екс-власників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова, йдеться у повідомлені фінустанови в середу після оголошення рішення суддею у Лондоні.

"Це судове рішення є повною перемогою для банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року… У судовому рішенні, винесеному сьогодні, Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою "дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів", – зазначається у релізі.

ПриватБанк нагадує, що момент націоналізації він був недокапіталізований на суму близько $5,5 млрд і згодом був рекапіталізований державою.

У релізі фінустанови зазначається, що, відхиливши твердження Коломойського та Боголюбова про те, що не було "жодного доказу", який би пов’язував колишніх власників банку з цими трансакціями, суддя Трауер встановив, що їхні заперечення "повністю побудовані на нечесному підґрунті".

Суддя також встановив, що Коломойський, "здається, вважав себе вищим за закон" і що "нечесним з боку Боголюбова" було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства, стверджує державний банк.

Згідно із його повідомленням, повна сума зобов’язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування відсотків за більш ніж десятирічний період.

"Повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд", – йдеться у релізі.

Зазначається, що ані Коломойський, ані Боголюбов не давали свідчень на судовому слуханні по суті в Лондоні у 2023 році, при цьому Коломойський провів частину цього періоду під тимчасовим арештом в Україні.

"Вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, вони наразили б себе на запитання про їхню роль у незаконному привласненні коштів, на які вони не мали б переконливої відповіді, і тому вони вирішили відмовитися від цього", – наводить банк коментар судді щодо такої поведінки відповідачів.

Що стосується документальних доказів, представлених суду, то згідно із релізом ПриватБанку, суддя постановив, що "Коломойський прийняв цілеспрямовані рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження", і відзначив "практику, прийняту Боголюбовим, щодо знищення документації, яка могла б мати відношення до цього провадження".

В релізу наголошується, що у 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт щодо активів відповідачів. Наразі банк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків та намагатимуться звернути до примусового виконання рішення суду стосовно цих активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера – уряду України.

"Це рішення підкреслює силу та доброчесність найбільш надійної фінансової установи в Україні, і ми віримо, що воно стане першою в низці перемог на міжнародному рівні, які забезпечать справедливість для банку та, що більш важливо, для народу України. На цьому наш процес не закінчується оскільки ми розпочнемо стягнення сум, які по праву належать ПриватБанку", – прокоментував рішення голова наглядової ради ПриватБанку Нільс Мелнгайліс.

Партнер юридичної фірми Hogan Lovells, яка представляла інтереси банку в судовому процесі, Річард Льюіс зазначив, що цей процес був одним з найскладніших, які коли-небудь відбувалися в англійських судах. "Ми раді, що суд через спроби відповідачів виправдати свою поведінку задовольнив вимоги банку в повному обсязі, що ретельно та детально викладено в судовому рішенні, де встановлено, що вони надавали неправдиві докази, навмисно знищували та приховували документи та безуспішно намагалися перекласти вину на інших", – підкреслив юрист.

ПриватБанк – найбільший державний Банк України. На сьогодні в банку обслуговуються понад 18 млн активних клієнтів, а загалом його послугами користуються 70% українців. Банк є лідером в роздрібному сегменті та активно впроваджує послуги для малого та середнього бізнесу, має розгалужену мережу з 1186 відділень, 6850 банкоматів, майже 10,4 тис. терміналів самообслуговування та понад 308 тис. POS-терміналів по всій території країни. Команда ПриватБанку налічує понад 19 тис. працівників.

Як повідомлялося, суддя Вільям Трауер у Високому суді Лондона у середу з 12:30 за Києвом оголошує рішення за поданим ще у грудні 2017 році позовом націоналізованого ПриватБанку до його колишніх власників Коломойського та Боголюбова,.

Націоналізований у грудні 2016 року ПриватБанк за рік подав позов до Високого суду Лондона проти ексвласників Коломойського і Боголюбова, а також імовірно пов'язаних із ними шести британських компаній: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc та Zao Ukrtransitservice Ltd і домігся припису суду про всесвітній арешт їхніх активів на суму понад $2,5 млрд.

Однак Високий суд Лондона 4 грудня 2018 року визнав невідповідним його юрисдикції цей позов ПриватБанку, вирішивши, що його подали проти британських компаній, щоб притягнути до провадження Коломойського і Боголюбова. Банк оскаржив це рішення, і апеляційний суд Англії та Уельсу 15 жовтня 2019 року став на його бік. Припис суду про всесвітній арешт активів залишився чинним до винесення судового рішення по суті.

Заключні слухання у Високому суді Лондона почалися в середині червня 2023 року, зокрема й через те, що суддя відклав їх через війну. Банк заявив, що до цього часу розмір позову збільшився з початкових $1,9 млрд майже до $4,5 млрд, оскільки відсотки нараховують у розмірі приблизно $500 тис. щодня, а судовий наказ про всесвітній арешт активів відповідачів залишається чинним.

Банк заявляв, що справа стосується "шахрайства в епічних масштабах, прикритого відмиванням грошей в особливо великих розмірах, скоєним проти банку в 2013-2014 роках його колишніми власниками Коломойським і Боголюбовим. У письмових поясненнях адвокат Ендрю Гантер, який представляє ПриватБанк, заявляв про безліч доказів, що підтверджують незаконне привласнення і причетність до нього відповідачів.

Своєю чергою захист Коломойського і Боголюбова відкинув звинувачення і стверджував, що банку не вдалося виявити конкретні дії ексвласників, які були незаконними з позиції законодавства України або які безпосередньо призвели до збитків банку.