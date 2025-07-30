Інтерфакс-Україна
Події
12:36 30.07.2025

Кабмін звільнив голову АРМА Думу

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Кабмін звільнив голову АРМА Думу
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів України звільнив голову Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олену Думу. 

Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

"Вчора звернулася до президента Володимира Зеленського з ініціативою повного перезавантаження Агентства з розшуку та управління активами. Президент підтримав план уряду. Сьогодні на засіданні Кабміну звільнили голову агентства. Дала доручення терміново запустити новий конкурс. До конкурсної комісії увійдуть представники уряду та міжнародні партнери, які підтримують Україну в антикорупційній сфері", - написала вона в телеграм-каналі.

Свириденко підкреслила, що головне завдання — щоб усі заарештовані активи, активи підсанкційних осіб і майно, що належало РФ, максимально працювали на оборону та стійкість України.

Раніше в середу Дума заявила, що написала заяву на звільнення з посади голови АРМА і просить уряд її задовольнити.

В свою чергу, голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна (фракція "Слуга народу") допустила, що хоч Думу звільнили формально за власним бажанням, відставка може бути пов'язана з тим, що вступив в силу закон про реформу АРМА, який дає уряду право звільнити діючу голову у звʼязку з неефективною роботою. 

Як повідомлялося, 27 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про реформу АРМА.

Теги: #кабмін #дума_олена #звільнення #арма

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