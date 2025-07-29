Інтерфакс-Україна
Події
20:06 29.07.2025

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

1 хв читати
Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн - Зеленський

Протягом тижня на рахунки виробників дронів в Україні надійдуть ще EUR400 млн за домовленістю Україна-Нідерланди, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони.

Ще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна - Нідерланди", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

"Всі завдання по виробництву дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо як потрібно", - додав він.

 

Теги: #дрони #кошти #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:18 29.07.2025
Зеленський пропонує Раді затвердити високу ієрархією Хреста бойових заслуг серед нагород

Зеленський пропонує Раді затвердити високу ієрархією Хреста бойових заслуг серед нагород

20:11 29.07.2025
Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

18:24 29.07.2025
Зеленський обговорив з прем’єром Канади антикорупційні закони та санкції проти РФ

Зеленський обговорив з прем’єром Канади антикорупційні закони та санкції проти РФ

16:39 29.07.2025
Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України

Зеленський і Фредеріксен обговорили євроінтеграцію України

16:30 29.07.2025
Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

Зеленський на Київщині відвідав підприємство, "де українську зброю роблять розумною"

14:14 29.07.2025
В експосадовця ДСНС виявили майже 13 млн грн необґрунтованих активів

В експосадовця ДСНС виявили майже 13 млн грн необґрунтованих активів

21:33 28.07.2025
Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів

Україна уже представляє партнерам документ щодо потреб у фінансуванні виробництва дронів

21:27 28.07.2025
Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

Зеленськй підписав закон, згідно якому військовополонені мають отримувати такі ж фінансові гарантії, як і всі захисники

21:23 28.07.2025
Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

Зеленський підписав закон, який дає СБУ більше можливостей проводити спеціальні операції на захист України

21:03 28.07.2025
Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

ВАЖЛИВЕ

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам та рідним полеглих воїнів - Зеленський

САП: набрали сили судові рішення щодо 338 корупціонерів, серед яких - вищі посадові особи держави

Рятувальники ліквідують наслідки негоди в п'яти областях України

ОСТАННЄ

До Україні повернувся підліток, який провів три роки в окупації – Єрмак

Україна розраховує на приєднання Ісландії до Коаліції цивільного захисту – Кондратюк

Трамп зменшив дедлайн для Росії до 10 днів

Глава Мінфіну США після торговельних перемовин із КНР заявив, що остаточне рішення про відтермінування щодо мит - за Трампом

Кабмін на засіданні в середу розгляне питання дерегуляції, підтримки ветеранів і збільшенням власного виробництва - Свириденко

Свириденко: Очікуємо, що мораторій на перевірки бізнесу працюватиме бездоганно

Свириденко: ситуація із зовнішнім фінансуванням повністю контрольована

Юрчишин ініціює постанову про відновлення онлайн-трансляцій засідань Верховної Ради

Воїни ГУР ліквідували позицію окупантів на Тендрівській косі разом з РЕБ "Зонт" та РЛС "Роса"

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА