29 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1252 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1252 RUSSIAN AGRESSION

29 липня відзначають День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією, Міжнародний день тигра.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Калиніка.

День Сил спеціальних операцій Збройних Сил України

Встановлений указом президента України 26 липня 2016 року. Метою цього дня є вшанування мужності, професіоналізму та відданості військовослужбовців Сил спеціальних операцій (ССО), які виконують складні та небезпечні завдання для забезпечення обороноздатності держави.

ССО ЗС України були офіційно створені 5 січня 2016 року і включають частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних операцій. Вони виконують різноманітні завдання, включно зі спеціальною розвідкою, прямими діями та військовою підтримкою.

Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією

Цей день підкреслює важливість різноманітності культур, яка дарує людству можливість самовираження та робить мистецтво багатогранним і унікальним. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підвищення обізнаності про дискримінацію та на підтримку соціокультурного розмаїття.

Міжнародний день тигра

Тигри є одними з найбільш уразливих видів на планеті, і їхня популяція значно зменшилася через браконьєрство, втрату середовища існування та інші фактори. За останніми даними, у світі залишилося менш ніж 4 000 диких тигрів.

Цього дня народилися:

160 років від дня народження Андрея Шептицького (при хрещенні - Роман Марія Олександер граф Шептицький) (1865–1944), українського церковного, культурного та громадсько-політичного діяча, предстоятеля УГКЦ, митрополита Галицького, архієпископа Львівського, єпископа Кам’янець-Подільського, мецената;

125 років від дня народження Ейвінда Улофа Вернера Йонсона (Юнсона) (1900–1976), шведського письменника, прозаїка, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1974);

120 років від дня народження Даґа Гаммаршельда (Даґ Яльмар Аґне Карл Гаммаршельд) (1905–1961), шведського державного діяча, дипломата, юриста, економіста, письменника, перекладача, лауреата Нобелівської премії миру (1961, посмертно);

120 років від дня народження Пантелеймона Никифоровича Мусієнка (1905–1980), українського кераміста, керамолога, мистецтвознавця. Дату народження подано за старим стилем, за новим стилем народився 11.08.1905 р.;

100 років від дня народження Вадима Івановича Одайника (1925–1984), українського живописця, графіка;

100 років від дня народження Мікіса Теодоракіса (1925–2021), грецького композитора, громадсько-політичного діяча, творця всесвітньо відомої мелодії до танцю сиртакі – одного з символів сучасної Греції;

90 років від дня народження Алени Моравкової (1935), чеської перекладачки та популяризаторки української літератури в Чехії;

40 років від дня народження Михайла Цимбалістого (1985-2019), військовослужбовця, учасника російсько-української війни.

Ще в цей день:

1907 - Створюють Всесвітню організацію скаутського руху;

1948 - У Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 - Засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

2005 - Астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2022 - На Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай.

Церковне свято:

День пам’яті святого мученика Калиніка

Він був християнським святим, який жив у III столітті. Народився в Кілікії (сучасна Туреччина) і з юних років був ревним християнином. Калинік активно проповідував християнську віру, за що був заарештований і підданий жорстоким тортурам. Його змушували відректися від Христа, але він залишався непохитним у своїй вірі. За це його засудили до смерті і спалили живцем.

За переказами, під час страти він молився і залишався спокійним, що вразило багатьох свідків.

Іменини: Анатолій, Костянтин, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Остап, Роман.