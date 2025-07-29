Ті, в Росії, хто сумнівається в серйозності намірів Трампа припинити війну, помиляються - Грем

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що російські очільники, які сумніваються в серйозній налаштованості президента США Дональда Трампа припинити війну між Росією та Україною, помиляються. Про це Грем написав на платформі X.

"Тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною: ви та ваші клієнти незабаром на жаль помилитеся. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за стіл мирних переговорів", - написав Грем на X.

Таким чином американський сенатор відреагував на заяву заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, репостом якої Грем супроводив свою заяву.

Як повідомлялося Медведєв різко прокоментував скорочення Трампом терміну, який президент США дав Путіну на припинення вогню, а саме – з 50 днів, про які Трамп сказав 14 липня, до 10-12 днів, про що ним було заявлено 28 липня, коли до закінчення попереднього терміну залишалося ще 36 днів. Медведєв у своєму коментарі вдався до погроз. "Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни. Не між Росією і Україною, а з власною країною. Не йдіть дорогою Сонного Джо!", - написав Медведєв в соцмережі Х у понеділок.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1949938809095016804

https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1949870764938711343