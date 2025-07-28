Інтерфакс-Україна
Події
12:46 28.07.2025

У Києві затримано ще шістьох посадовців – фігурантів схем з розкрадання понад 2,5 млн грн

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У Києві Національна поліція затримала ще шістьох посадовців, які фігурують у схемах з розкрадання понад 2,5 млн грн бюджетних коштів, повідомляє поліція Києва.

"Серед фігурантів — керівники КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського, Голосіївського, Святошинського та Деснянського районів, а також виконавець робіт КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району", - йдеться в повідомленні поліції столиці в телеграм-каналі в понеділок.

За інформацією поліції, йдеться про розкрадання майже мільйона гривень під час протиаварійних робіт мосту Метро через р. Дніпро.

"Відповідно до розробленої схеми, підприємства закуповували пісок у підконтрольних товариств за ціною 700 грн, в той час, коли його ринкова ціна становила 200 грн. Отримані злочинні гроші виводилися у готівку і розподілялися між всіма причетними", - зазначається в повідомленні.

За іншою схемою, як інформують в поліції, фігуранти привласнили понад 1,6 млн грн під час проведення ремонту вулиці Кирилівській. Для роботи посадовці використовували працівників кількох комунальних підприємств на одному об’єкті.

"На папері" вони одночасно перебували у двох місцях: на залученому об’єкті та за основним місцем роботи", - йдеться в повідомленні.

Теги: #відмивання #схема #затримання

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