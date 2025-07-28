Втеча за $17 тис.: перекрито канал незаконного перетину кордону України

Правоохоронці Львівщини спільно з прикордонниками припинили діяльність групи з організації нелегального виїзду за кордон військовозобов'язаних, такі послуги злочинці оцінювали від $11 тис. до $17 тис. за людину, повідомила пресслужба Національної поліції.

"Злочинна група підшуковувала військовозобов’язаних українців, які мали намір у будь-який спосіб виїхати з країни. Клієнтам пропонувалося кілька способів втечі за кордон. Наразі учасникам групи загрожує позбавлення волі до дев’яти років", - йдеться у повідомленні пресслужби Нацполіції у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що перетин кордону поза межами пункту пропуску "вартував" $11 тис, виїхати за межі країни під виглядом далекобійника із занесенням даних водія до системи "Шлях" - $14 тис, а на "пасажирський квиток" на потяг, який прямує до країн ЄС, і "обхід", при цьому, паспортної перевірки потрібно було знайти $17 тис. Після обраного способу втечі з України, клієнт отримував подальші інструкції і згодом отримував відповідні необхідні документи.

Спільними діями працівники ДКР та ГСУ Нацполіції, Управління карного розшуку поліції Львівської області та співробітники ДПСУ, за силової підтримки поліції особливого призначення, провели санкціоновані обшуки у фігурантів. Вилучено чорнові записи, оргтехніку, телефони, автомобілі, набої та кошти у різній валюті, на загальну суму майже 5 млн грн.

Сам організатор групи, користуючись "місією" очільника благодійної організації, виїхав з України й не повернувся. Вказівки своїм виконавцям давав у телефонному режимі, а отримані від злочинного бізнесу кошти розподіляв між співучасниками на власний розсуд.