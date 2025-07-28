В Одеській області дерево впало на дітей, є постраждалі – ДСНС

Внаслідок негоди в Подільському районі в Одеській області загинув підліток, ще четверо тревмовано, посвідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

"Сьогодні вдень в Подільському районі, в місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки. Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16hijc9qoP/