Інтерфакс-Україна
Події
01:48 28.07.2025

В Одеській області дерево впало на дітей, є постраждалі – ДСНС

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Внаслідок негоди в Подільському районі в Одеській області загинув підліток, ще четверо тревмовано, посвідомило Головне управління ДСНС України в Одеській області у Facebook.

"Сьогодні вдень в Подільському районі, в місті Балта, підлітки відпочивали біля річки. Почалася негода, здійнявся сильний вітер, внаслідок чого впало дерево на намет, в якому перебували підлітки. Рятувальники прибули на місце, і з-під дерева визволили 4-х дітей, яких передали медикам. На жаль, пʼяту дитину врятували не вдалось", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/16hijc9qoP/

Теги: #дерево #діти #одеса #негода

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