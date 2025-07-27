27 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1250 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1250 RUSSIAN AGRESSION

27 липня в Україні відзначають День медичного працівника, День працівників торгівлі.

Також сьогодні День ходіння на ходулях, День трансатлантичного зв’язку, День народження гамбургера, День вшанування волинки, Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку.

Православна церква вшановує пам'ять святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента.

День медичного працівника в Україні

Це професійне свято було започатковане 1994 року, але раніше його святкували у третю неділю червня. 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про перенесення дати святкування на 27 липня. Цей день є чудовою нагодою висловити вдячність усім працівникам сфери охорони здоров’я за їхню важливу та самовіддану працю. Медики відіграють ключову роль у забезпеченні здоров’я та добробуту суспільства, рятуючи життя та надаючи необхідну медичну допомогу.

День працівників торгівлі

Відзначається щорічно в останню неділю липня відповідно до Указу Президента України від 05.06.1995 р. № 427/95.

Українці здавна поважають працю людей, які займаються торговельною діяльністю. Для їхнього професійного вшанування в Україні встановлено спеціальне свято — День працівників торгівлі, який щороку відзначають в останню неділю липня.

День ходіння на ходулях

Це свято присвячене стародавньому мистецтву ходьби на ходулях, яке має багату історію і використовується в різних культурах по всьому світу. Ходьба на ходулях бере свій початок 6 століття до нашої ери в Стародавній Греції, де ходулі використовували для пересування та із сільськогосподарською метою. У 19 столітті у французькому регіоні Ланди мешканці використовували ходулі, щоб пересуватися болотистою місцевістю та виконувати свої щоденні завдання.

День трансатлантичного зв’язку

Присвячений важливому досягненню в історії комунікацій – прокладанню трансатлантичного телеграфного кабелю, який з’єднав Європу та Північну Америку. Перший успішний трансатлантичний телеграфний кабель був прокладений 1866 року, після кількох невдалих спроб. Цей кабель дозволив передавати повідомлення через Атлантичний океан значно швидше, ніж це було можливо раніше, коли повідомлення доставлялися кораблями.

День народження гамбургера

Присвячений одному з найпопулярніших фастфудів у світі – гамбургеру. Вважається, що перший гамбургер був проданий 27 липня 1900 року в місті Нью-Гейвен, штат Коннектикут, США. Гастроном Луї Лессінг поклав традиційний німецький біфштекс із соусом і листком салату між двома круглими булочками, що стало початком історії гамбургера.

День вшанування волинки

День вшанування волинки, що відзначається щорічно 27 липня, - це вшанування культового шотландського інструменту, свято унікального і мелодійного звучання волинки.

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку

Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку, який відзначається щороку в четверту неділю липня, - це день, присвячений вшануванню мудрості, досвіду та внеску людей похилого віку. Встановлений Папою Франциском, цей день є нагадуванням про важливу роль, яку бабусі й дідусі та люди похилого віку відіграють у нашому житті та суспільстві.

Цього дня народилися:

190 років від дня народження Джозуе Кардуччі (1835–1907), італійського поета, літературознавця, лауреата Нобелівської премії в галузі літератури (1906);

100 років від дня народження Івана Захаровича Мартьянова (1925–2010), українського художника книжкової і станкової графіки;

90 років від дня народження Володимира Івановича Юрчишина (1935–2010), українського графіка, майстра книжкового оформлення, одного з розробників сучасного українського шрифту.

Ще в цей день:

1900 - Американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;

1921 - Фредерік Грант Бантінг виступив із доповіддю про отримання інсуліну;

1936 - створюють Інститут історії України;

1974 - Президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того як він відмовився віддати плівки з інформацією, повязаною з вотерґейтським скандалом;

1991 - У Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 - "Скнилівська трагедія" (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;

2006 - Приблизно о 16:00 в Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою президента України;

2006 - Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;

2012 - Відкриття XXX Літніх Олімпійських ігор у Лондоні.

Церковне свято:

День пам’яті святого великомученика Пантелеймона

Пантелеймон народився в Нікомедії (сучасна Туреччина) 275 року. При народженні його назвали Пантолеоном, що означає "лев у всьому". Його мати, свята Єввула, була християнкою і виховувала сина у вірі, але померла, коли він був ще дитиною. Пантолеон навчався лікарської справи у відомого лікаря Євфросина і став талановитим лікарем. Пізніше він зустрів пресвітера Єрмолая, який навернув його до християнства. Після хрещення він отримав ім’я Пантелеймон, що означає "всемилостивий".

Пантелеймон став відомим як лікар, що лікував людей безкоштовно. Його дива і зцілення привернули увагу імператора Максиміана, який наказав його схопити. Пантелеймон зазнав численних тортур, але залишався непохитним у своїй вірі. Зрештою, він був страчений 27 липня 305 року.

Іменини: Герман, Еммануїл, Іван, Микола.