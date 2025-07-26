Інтерфакс-Україна
Події
18:39 26.07.2025

На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

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На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Станом на 16:00 зафіксовано 69 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил Україн.

Активніше всього росіяни атакували на покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Вісім бойових зіткнень досі тривають.

Шість ворожих атак відбили українські захисники на північно–слобожанському і курському напрямках, три – на південно-слобожанському напрямку. На куп’янському напрямку противник здійснив одну атаку на позиції українських військ.

На лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 11 разів. Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб просування противника, два бої тривають.

На краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони, ще одне боєзіткнення зафіксоване на торецькому напрямку. На новопавлівському напрямку ворог атакував двічі, що два рази – на оріхівському напрямку, одне боєзіткнення продовжується.

На придніпровському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися на позиції українських військ.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

Теги: #зсу #генштаб #бойові_зіткнення

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