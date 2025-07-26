Інтерфакс-Україна
Події
07:52 26.07.2025

На Кіпрі вщухають масштабні пожежі, українці по допомогу не звертались

4 хв читати
На Кіпрі вщухають масштабні пожежі, українці по допомогу не звертались

На Кіпрі через підвищення температури повітря до +44 градусів у низці районів острова вирували пожежі, наразі ситуація стабілізується, громадяни України не зверталися по допомогу.

Згідно із повідомленнями місцевих ЗМІ, Кіпр третій день бореться з потужною пожежею, яка вже випалила понад 120 кв. км землі. Дим від пожежі досяг узбережжя Лівану.

Увечері 24 липня до гасіння пожежі поблизу Лімассола приступили два пожежні літаки C-130 з Ізраїлю.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" перший секретар посольства України на Кіпрі Оксана Саганюк, наразі громадяни України не звертались про допомогу.

Одночасно місцеві ЗМІ повідомляють, що за попередньою оцінкою збитків від лісових пожеж в окрузі Лімассола: зруйновано 53 будинки (32 з них знищено повністю), пошкоджено 88 автомобілів. Оскільки вогонь досі повністю не погашений, пожежники поки не змогли розпочати повноцінну оцінку збитків. Влада продовжує приймати дзвінки від постраждалих, очікується, що цифри втрат збільшаться.

Офіційний представник уряду Костянтинос Летімбіотіс повідомив, що у відповідь на пожежу в окрузі Лімассола уряд зробив три термінові кроки: негайне виділення фінансової підтримки общинним радам, повне відновлення збитків, заподіяних вогнем, і забезпечення житлом та у житло.

За попередніми даними, вогнем знищено близько 124 кв. км території. Ситуацію ускладнюють спека та сильний вітер. Відновилися осередки спалаху в районах Омодос та Арсос.

У постраждалі райони направлені психологи та лікарі.

За даними Департаменту старожитностей Кіпру, внаслідок пожеж пошкодження зафіксовано на семи археологічних об'єктах.

24 липня ввечері на Кіпрі приземлився літак із 26 спеціалістами-командос із спеціальних лісових пожежних частин Греції (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.): 16 з афінської та 10 із салонікської. Загін приступив до наземних операцій вже тієї ж ночі, застосовуючи методи боротьби з вогнем без води.

У п'ятницю у гасінні пожежі брали участь 27 літаків та гелікоптерів: 14 - від Республіки Кіпр, 3 - від британських баз, по два - від Ізраїлю, Єгипту, Лівану, Іспанії та Йорданії. На землі кіпрським пожежникам допомагала боротися з вогнем команда із 26 фахівців лісової служби Греції.

Знову діє червоне попередження через спеку. Масові заходи скасовуються чи переносяться, метеослужба оголосила червоне попередження: температура повітря підніметься до 44 ° C в центральних районах, до 34°C в горах і до 36°C на узбережжі.

Багато масових заходів переносяться у зв'язку із ситуацією з пожежами в країні. У п'ятницю у всіх військових частинах скасовано церемонія присяги новобранців. Наказом Міноборони її перенесли на наступний тиждень.

Як повідомлялось раніше, на Кіпрі через підвищення температури повітря до +44 градусів у ряді районів острова вирують пожежі, є загиблі, влада відселяє мешканців у місця тимчасового розміщення. Раніше пожежа вже знищила понад 100 кв. км лісових насаджень та угідь на території Кіпру. У місцях тимчасового розміщення в Ерімі, Епископі, Тримікліні та Пахні було 95 постраждалих.

Площа, охоплена вогнем, вже перевищує 100 кв. км - це одна з найбільших лісових пожеж історії Кіпру. Підтверджено загибель двох людей - їхні тіла були знайдені в машині, що згоріла, на дорозі між Монагрі та Аласою.

У вогні згоріли десятки будинків у селах Малья, Лофу, Суні, Васа Кіланіу. Частково евакуйовано Омодос, Потаміу, Кілані, Арсос, Вуні та ще близько десятка населених пунктів.

З вогнем борються понад 250 пожежників, їм допомагають співробітники британських баз, вже прибула допомога з Великобританії, Іспанії та Йорданії. Влада задіяла план Ikaros II та всі екстрені служби країни.

Пожежа погіршується спекою, сьогодні очікується до +44°C, сильним вітром та посухою. А найближче водосховище заповнено лише на 15%, це робить боротьбу особливо складною. Жителі евакуйованих сіл розміщуються в школах, спортзалах та громадських приміщеннях.

Попередня найруйнівніша пожежа, що сталася влітку 2021 року в гірській частині регіону Ларнакі, також була викликана підпалом. Тоді через пожежу вигоріло 55 кв. км.

Кіпр звернувся за підтримкою до всіх сусідніх країн, включаючи Грецію.

Лідер турків-кіпріотів Ерсін Татар заявив, що вони "готові зробити внесок у гасіння пожеж у форматі гуманітарної допомоги", і направили пропозицію через ООН та посередника Гунеса Онара. У разі потреби буде надано обладнання, персонал та технічна підтримка.

Джерела: Phileleftheros

https://www.philenews.com

https://vkcyprus.com

Теги: #пожежі #наслідки #українці #кіпр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:02 25.07.2025
Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

Третій ворожий дрон вибухнув над центром Харкова без наслідків на землі - мер

08:57 25.07.2025
Пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на Полтавщині

Пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА на Полтавщині

07:16 24.07.2025
Атака ворожих ударних БпЛА по Запоріжжю й району спричинила пожежі

Атака ворожих ударних БпЛА по Запоріжжю й району спричинила пожежі

03:02 24.07.2025
Російські дрони пошкодили пам'ятки архітектури в Одесі - ОВА

Російські дрони пошкодили пам'ятки архітектури в Одесі - ОВА

06:37 22.07.2025
Попередньо одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу - ДСНС

Попередньо одна людина постраждала внаслідок нічної атаки російських БпЛА на Одесу - ДСНС

21:21 21.07.2025
ДСНС ліквідувала всі 15 пожеж, що виникли через нічні атаки окупантів

ДСНС ліквідувала всі 15 пожеж, що виникли через нічні атаки окупантів

07:37 21.07.2025
У ДСНС підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

У ДСНС підтвердили загибель людини внаслідок атаки на Київ і показали наслідки ударів

04:39 21.07.2025
Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро та зафіксовано наслідки в чотирьох районах - МВА

Унаслідок ворожої атаки пошкоджено вхід станції метро та зафіксовано наслідки в чотирьох районах - МВА

17:09 20.07.2025
Внаслідок російських авіаударів по Купʼянському району Харківщині постраждали 6 мирних мешканців

Внаслідок російських авіаударів по Купʼянському району Харківщині постраждали 6 мирних мешканців

08:19 19.07.2025
РФ завдала наймасованішого удару по Павлограду — пошкоджені будинки, підприємства та пожежна частина

РФ завдала наймасованішого удару по Павлограду — пошкоджені будинки, підприємства та пожежна частина

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

Шмигаль повідомив про призначення нових заступників

Посли держав G7 очікують на швидке ухвалення президентського законопроєкту про НАБУ і САП

Окупанти атакували дроном приватну автівку в Запорізькій області, загинули 2 мирних жителів

ОСТАННЄ

Ворог атакував 208 БпЛА та 27 ракет різних типів, зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях - ПС

Зеленський: не може бути жодної тиші у відповідь на удари ворога по мирному населенню

Успішне прийняття внесеного Зеленським законопроєкту про антикорупційні органи стане кроком у відновленні довіри - Матернова

Один з поранених 21 липня жителів Сумщини помер у лікарні - ОВА

Троє цивільних поранено внаслідок комбінованої атаки ворога у Сумській області

Генштаб зафіксував упродовж доби 191 бойове зіткнення

Президентка Європейської Комісії обговорить з Трампом перспективи торгівельної угоди під час його візиту до Великої Британії

Двоє загиблих та п'ятеро постраждалих у Дніпрі та області внаслідок нічної атаки ворога

Окупанти втратили впродовж доби 1080 військовослужбовців

П'ятеро людей постраждали внаслідок комбінованої нічної атаки росіян по Харкову

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА