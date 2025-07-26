На Кіпрі вщухають масштабні пожежі, українці по допомогу не звертались

На Кіпрі через підвищення температури повітря до +44 градусів у низці районів острова вирували пожежі, наразі ситуація стабілізується, громадяни України не зверталися по допомогу.

Згідно із повідомленнями місцевих ЗМІ, Кіпр третій день бореться з потужною пожежею, яка вже випалила понад 120 кв. км землі. Дим від пожежі досяг узбережжя Лівану.

Увечері 24 липня до гасіння пожежі поблизу Лімассола приступили два пожежні літаки C-130 з Ізраїлю.

Як повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" перший секретар посольства України на Кіпрі Оксана Саганюк, наразі громадяни України не звертались про допомогу.

Одночасно місцеві ЗМІ повідомляють, що за попередньою оцінкою збитків від лісових пожеж в окрузі Лімассола: зруйновано 53 будинки (32 з них знищено повністю), пошкоджено 88 автомобілів. Оскільки вогонь досі повністю не погашений, пожежники поки не змогли розпочати повноцінну оцінку збитків. Влада продовжує приймати дзвінки від постраждалих, очікується, що цифри втрат збільшаться.

Офіційний представник уряду Костянтинос Летімбіотіс повідомив, що у відповідь на пожежу в окрузі Лімассола уряд зробив три термінові кроки: негайне виділення фінансової підтримки общинним радам, повне відновлення збитків, заподіяних вогнем, і забезпечення житлом та у житло.

За попередніми даними, вогнем знищено близько 124 кв. км території. Ситуацію ускладнюють спека та сильний вітер. Відновилися осередки спалаху в районах Омодос та Арсос.

У постраждалі райони направлені психологи та лікарі.

За даними Департаменту старожитностей Кіпру, внаслідок пожеж пошкодження зафіксовано на семи археологічних об'єктах.

24 липня ввечері на Кіпрі приземлився літак із 26 спеціалістами-командос із спеціальних лісових пожежних частин Греції (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.): 16 з афінської та 10 із салонікської. Загін приступив до наземних операцій вже тієї ж ночі, застосовуючи методи боротьби з вогнем без води.

У п'ятницю у гасінні пожежі брали участь 27 літаків та гелікоптерів: 14 - від Республіки Кіпр, 3 - від британських баз, по два - від Ізраїлю, Єгипту, Лівану, Іспанії та Йорданії. На землі кіпрським пожежникам допомагала боротися з вогнем команда із 26 фахівців лісової служби Греції.

Знову діє червоне попередження через спеку. Масові заходи скасовуються чи переносяться, метеослужба оголосила червоне попередження: температура повітря підніметься до 44 ° C в центральних районах, до 34°C в горах і до 36°C на узбережжі.

Багато масових заходів переносяться у зв'язку із ситуацією з пожежами в країні. У п'ятницю у всіх військових частинах скасовано церемонія присяги новобранців. Наказом Міноборони її перенесли на наступний тиждень.

Як повідомлялось раніше, на Кіпрі через підвищення температури повітря до +44 градусів у ряді районів острова вирують пожежі, є загиблі, влада відселяє мешканців у місця тимчасового розміщення. Раніше пожежа вже знищила понад 100 кв. км лісових насаджень та угідь на території Кіпру. У місцях тимчасового розміщення в Ерімі, Епископі, Тримікліні та Пахні було 95 постраждалих.

Площа, охоплена вогнем, вже перевищує 100 кв. км - це одна з найбільших лісових пожеж історії Кіпру. Підтверджено загибель двох людей - їхні тіла були знайдені в машині, що згоріла, на дорозі між Монагрі та Аласою.

У вогні згоріли десятки будинків у селах Малья, Лофу, Суні, Васа Кіланіу. Частково евакуйовано Омодос, Потаміу, Кілані, Арсос, Вуні та ще близько десятка населених пунктів.

З вогнем борються понад 250 пожежників, їм допомагають співробітники британських баз, вже прибула допомога з Великобританії, Іспанії та Йорданії. Влада задіяла план Ikaros II та всі екстрені служби країни.

Пожежа погіршується спекою, сьогодні очікується до +44°C, сильним вітром та посухою. А найближче водосховище заповнено лише на 15%, це робить боротьбу особливо складною. Жителі евакуйованих сіл розміщуються в школах, спортзалах та громадських приміщеннях.

Попередня найруйнівніша пожежа, що сталася влітку 2021 року в гірській частині регіону Ларнакі, також була викликана підпалом. Тоді через пожежу вигоріло 55 кв. км.

Кіпр звернувся за підтримкою до всіх сусідніх країн, включаючи Грецію.

Лідер турків-кіпріотів Ерсін Татар заявив, що вони "готові зробити внесок у гасіння пожеж у форматі гуманітарної допомоги", і направили пропозицію через ООН та посередника Гунеса Онара. У разі потреби буде надано обладнання, персонал та технічна підтримка.

Джерела: Phileleftheros

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