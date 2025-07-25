Кабмін визначив Міноборони головним розробником проектів актів з питань "Укроборонпрому"

Кабінет міністрів визначив Міністерство оборони головним розробником проектів актів з питань, пов’язаних із здійсненням повноважень суб’єкта управління або загальних зборів АТ "Українська оборонна промисловість".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, внесено зміни до регламенту Кабміну, якими уточнено, що у зв’язку з ліквідацією Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та припиненням шляхом реорганізації державного концерну "Укроборонпром", головним розробником проектів актів уряду з питань, пов’язаних із здійсненням Кабміном повноважень суб’єкта управління або загальних зборів АТ "Українська оборонна промисловість" є Міноборони.

Як повідомлялося, 21 липня Кабінет міністрів ліквідував Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та покласти його функції на Міністерство оборони.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/6323