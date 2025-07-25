У північно-східних регіонах України в суботу короткочасні дощі, подекуди град, на півдні – сильна спека

У суботу, 26 липня, на Закарпатті, Прикарпатті, у північно-східній частині, вночі місцями і в Київській та Черкаській областях короткочасні дощі, вдень грози, у північно-східній частині подекуди град і шквали 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20°, на півдні до 24; вдень у західних і північних областях 24-29°, у центральних областях і на Закарпатті 28-33°, на півдні країни сильна спека 35-36°.

У Києві у суботу, 26 липня, вночі місцями короткочасні дощ, вдень без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 26 липня найвища температура вдень була 35,5 в 1936р., найнижча вночі 8,9 в 1890р.

У неділю, 27 липня, вночі на Закарпатті, Прикарпатті та сході країни місцями короткочасні дощі; вдень у західних, Вінницькій та Житомирській областях помірні, місцями значні дощі з грозами; на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 15-20°, на півдні до 24°; вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 21-26°, на решті території 28-33°, на півдні країни сильна спека 35-38°.

У Києві у неділю без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень близько 30°.