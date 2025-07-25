Інтерфакс-Україна
Події
02:30 25.07.2025

У ДТП загинув нардеп від "Голосу" Ярослав Рущишин

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Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Рущишин загинув у результаті дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє місцеве видання "Твоє місто" з посиланням на близьких нардепа.

Ярослав Рущишин був українським підприємцем і громадським діячем. Він був співзасновником Мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував низку українських гуртів, серед яких "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також ранні проєкти "Океану Ельзи" та співачки Руслани.

У 2019-2021 роках очолював Львівську обласну організацію партії "Голос". Був почесним сенатором Українського католицького університету та співзасновником Львівської бізнес-школи LvBS.

Загибель депутата підтвердив також нардеп Ярослав Железняк (фракція "Голос").

Джерело: https://t.me/yzheleznyak/13631

https://tvoemisto.tv/news/yaroslav_rushchyshyn_zagynuv_u_dtp_bilya_lvova_178109.html?fbclid=IwY2xjawLvh2FleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFsYVBWYUtXY1VDVVdJaXFzAR53UFXta3xWolwgM88BB6iRlGah7c19z7HnqUgBX7V41aDVwvmJp1_wT_JMTA_aem_IjOz-QVtA18zaWWuY8wguw

Теги: #дтп #загибель #нардеп

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