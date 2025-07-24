Інтерфакс-Україна
Події
21:58 24.07.2025

Зеленський: Триває аудит домовленостей з нашими партнерами, всі треба виконувати

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Зеленський: Триває аудит домовленостей з нашими партнерами, всі треба виконувати

Усі укладені домовленості з партнерами про постачання зброї та її спільне виробництво будуть виконані, наголосив президент України Володимир Зеленський, коментуючи аудит відповідних угод.

"Триває аудит домовленостей з нашими партнерами. Ми маємо сотні домовленостей, треба все реалізовувати, всі, всі треба виконувати ", - сказав Зеленський під час вечірнього звернення у четвер.

Також він повідомив, що обговорив з міністром оборони України та з командою офісу питання фінансування оборони та військовослужбовців.

"Сьогодні ж була доповідь міністра оборони разом з керівником ГУР. Деталі не публічні, але деякі речі ми зробимо. Сильні речі", - розповів Зеленський.

На фронті, за його словами, найбільша увага сконцентрована на покровському напрямку в Донецькій області.

Як повідомлялося, 21 липня Зеленський заявив, що очікує за 10 днів доповідь міністра оборони Дениса Шмигаля й секретаря РНБО Рустема Умєрова щодо аудиту угод із партнерами про постачання зброї і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей.

"Вже є сотні угод із партнерами щодо постачання зброї, спільних виробництв, інвестицій. Треба підняти всі такі угоди, проаналізувати їх і реально забезпечити виконання. За десять днів очікую доповіді міністра та секретаря РНБО щодо аудиту угод і конкретних термінів реалізації змістовних домовленостей", - сказав Зеленський під час представництва нового міністра оборони.

Він наголосив, що це стосується всього: данської моделі, Коаліції спроможностей і двосторонніх домовленостей, зокрема про будівництво заводів із виробництва зброї на території партнерів.

 

Теги: #зброя #угоди #президент

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