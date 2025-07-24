Житній ринок в Києві отримає статус щойно виявленої пам’ятки протягом місяця, далі справа за Мінкультури

Будівля Житнього ринку на вул. Верхній Вал, 16, в Подільському районі Києва протягом місяця отримає статус щойно виявленої пам’ятки, після чого буде здійснене подання на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України для отримання статусу об’єкта культурної спадщини, повідомляється в телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації в четвер.

"На жаль, інформація, поширювана в медіа, що будівля ринку нібито вже отримала охоронний статус, не відповідає дійсності. Звісно, ми б хотіли, щоб усе відбувалося так швидко, але законодавством встановлені інші терміни", – підкреслила директорка Департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Вона пояснила, що сьогодні Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини схвалила облікову документацію на цей об’єкт. Після затвердження протоколу Консультативної ради, що має відбутися протягом двох днів, Департамент охорони культурної спадщини матиме 30 днів для розробки проєкту наказу про внесення Житнього ринку до переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини Києва. І лише після цього починається підготовка подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, на що теж відведено не більше 30 днів.

Фінальне рішення про присвоєння статусу пам'ятки прийматиме саме Міністерство культури, наголосили в КМДА.

Житній ринок на київському Подолі безперервно існує щонайменше з XI століття. 1980 року за проєктом групи київських архітекторів було споруджено будівлю критого ринку, яка стала найбільшою в Європі (майже 2 тис. торгових місць). Його фасад оформлено металевими панно на тему історії Київської Русі.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міська рада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким запропоновано приватизувати будівлю Житнього ринку з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов'язковим ремонтом протягом трьох років.

21 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів. Петиція була подана 22 квітня.

Проте 12 червня Київська влада відхилила петицію. У відповіді мера Віталія Кличка на петицію зазначається, що рішенням Київської міської ради від 26 червня 2003 року затверджено перелік підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади Києва, що не підлягають приватизації, до якого, серед іншого, внесено Комунальне підприємство "Житній ринок". Також зазначається, що на розгляд Київської міської ради внесено проєкт рішення про передачу єдиного майнового комплексу Житнього ринку в оренду з використанням саме відповідно до напряму виробничої діяльності цього підприємства без права викупу. Крім того, згідно відповіді, у Київській міській раді також зареєстровано проєкт рішення від 21 січня 2025 "Про збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності єдиного майнового комплексу "Житній ринок", яким пропонується продаж єдиного майнового комплексу Комунального підприємства "Житній ринок". Отже, остаточне рішення щодо ринку прийматиметься з урахуванням результатів цих проєктів рішень Київською міською радою.

18 червня київська влада відхилила ще одну петицію із закликом захисту і збереження Житнього ринку в столиці зі схожим змістом, яка набрала потрібну кількість голосів 30 травня.