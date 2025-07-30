Статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, встановлено 112 українцям з початку 2025р - Мінсоцполітики

З початку 2025 року 80 постраждалих від торгівлі людьми отримали матеріальну допомогу на близько 700 тис. грн, повідомляють в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

"Сьогодні, 30 липня, відзначають Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми, який започаткувала Генеральна Асамблея ООН. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України нагадує, що постраждати від цього злочину може будь-хто, незважаючи на вік, соціальний статус та рівень освіти", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що з початку 2025 року статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлено 112 громадянам в Україні.

Згідно із зареєстрованою статистикою, більшість з них постраждали від змішаної форми торгівлі людьми, 13 осіб від трудової експлуатації, 4 – від сексуальної.

Згідно з повідомленням, за матеріальною допомогою звернулося 80 осіб, які отримали фінансування на суму 699 тис. грн, із них 20 жінок, 57 чоловіків та троє дівчат.

У відомстві нагадали, що серед ознак торгівлі людьми: у вас забрали паспорт або інші документи; вас позбавляли вільного пересування та спілкування з рідним; вам пообіцяли добре оплачувану роботу (за кордоном чи в Україні), а потім не заплатили обіцяних грошей; вам погрожували, били, ґвалтували, знущалися з людини або чинили психологічний тиск; за допомогою фізичного чи психологічного насильства вас примушували виконувати роботу, якою особа не хотіла займатися; вас примушували відпрацьовувати вигадані борги; вашу працю використовували, не виплативши повністю або частково обіцяної заробітної плати; ви не мали можливості за власним бажанням покинути роботу; вас примушували працювати понаднормово, при цьому реальні умови роботи були значно гірші, ніж обіцяли; вас примушували жебракувати, здійснювати злочинну діяльність

"Перш за все, звертатися на урядову "гарячу" лінію з протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей – 15-47", - зазначили у відомстві.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції, якщо особі офіційно встановлено статус постраждалої від торгівлі людьми, вона може отримати одноразову матеріальну допомогу.

Станом на липень 2025 року сума одноразової матеріальної допомоги становить: дітям до 6 років — 7689 грн; дітям від 6 до 18 років — 9588 грн; працездатним особам — 9084 грн; непрацездатним особам — 7083 грн.