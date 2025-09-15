Інтерфакс-Україна
19:10 15.09.2025

Житній ринок внесли до переліку об'єктів культурної спадщини

Будівлю Житнього ринку на вул.Верхній Вал, 16 в Подільському районі Києва внесено до Переліку об'єктів культурної спадщини, повідомила пресслужба департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

"Хто б не став власником, він не зможе знищити цю історичну будівлю", – зазначила директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА Марина Соловйова.

Департамент підкреслив, що питання продажу будівлі може бути вирішене лише Київською міською радою. При цьому архітектурний вигляд та призначення будівлі будуть збережені.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міськрада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким було запропоновано приватизувати будівлю Житнього ринку з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов’язковим ремонтом упродовж трьох років.

21 травня петиція на її Київської міськради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Проте 12 червня київська влада відхилила петицію. У відповіді мера столиці Віталія Кличка на петицію зазначається, що рішенням Київради від 26 червня 2003 року затверджено перелік підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади Києва, що не підлягають приватизації, до якого поміж іншим внесено КП "Житній ринок". Зазначалося також, що на розгляд Київради внесено проєкт рішення про передачу єдиного майнового комплексу Житнього ринку в оренду з використанням саме відповідно до напряму виробничої діяльності цього підприємства без права викупу. Крім того, згідно з відповіддю, було також зареєстровано проєкт рішення від 21 січня 2025 року "Про збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності єдиного майнового комплексу "Житній ринок", яким пропонується продаж єдиного майнового комплексу комунального підприємства "Житній ринок".

18 червня київська влада відхилила ще одну петицію із закликом захисту і збереження Житнього ринку зі схожим змістом, яка набрала потрібну кількість голосів 30 травня.

Після цього у липні будівлю Житнього ринку було внесено до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини столиці.

 

