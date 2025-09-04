Мінкультури і ALIPH Foundation підписали Меморандум про створення Фонду культурної спадщини України

Фото: https://www.facebook.com/

Тимчасово виконуюча обов’язки міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяна Бережна повідомила про підписання з ALIPH Foundation Меморандуму про створення Фонду культурної спадщини України (UFCH).

"Цей Фонд стане реальним інструментом для мобілізації коштів наших країн-партнерів – міжнародних ресурсів у сферу культури та відновлення нашої спадщини", - написала Бережна на своїй сторінці у Фейсбук.

Вона зазначила, що Фонд буде створений у європейській юрисдикції, "забезпечить прозорість і довіру міжнародних донорів".

"Він акумулюватиме кошти партнерів і розподілятиме їх через гранти та інші механізми підтримки", - повідомила Бережна.

Вона наголосила, що ще до його формального запуску Фонду, "ми маємо підтверджені зобов’язання від партнерів на суму близько 4 мільйонів євро для старту роботи".

Крім того, за інформацією Бережної, на Second Ukraine Culture Conference у Данії Україна представить готову інституційну модель Фонду і запросить нових донорів.

"У майбутньому ресурси Фонду підуть на відновлення музеїв, бібліотек, архівів, храмів та інших пам’яток, а також на цифровізацію колекцій і підготовку фахівців", - повідомила вона.

"Вдячна партнерам з ALIPH, Європейському Союзу, представникам українського громадянського суспільства та всім друзям України, які допомагають нам створити інструмент довгострокової підтримки нашої культури", - зазначила Бережна.