Інтерфакс-Україна
Події
21:35 07.07.2025

Мінкультури не надавало жодних дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського

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Мінкультури не надавало жодних дозволів на проведення робіт на залишках палацу Розумовського

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України не надавало жодних дозволів на проведення робіт на об’єкті культурної спадщини — залишках палацу останнього гетьмана України Кирила Розумовського, зведеного наприкінці XVIII століття.

"Зранку МКСК отримало повідомлення про те, що на згаданому об’єкті роботи поновлено попри заборону. Представники Департаменту культурної спадщини МКСК оперативно виїхали на місце. Під час обстеження будівельної техніки на ділянці не виявлено, але фіксація попередніх дій викликала тривогу у місцевих мешканців, які звернулися до Національної поліції. Міністерство не надавало жодних дозволів на проведення робіт", - йдеться у повідомленні міністерства у Facebook.

Згідно з повідомленням міністерства, у квітні 2025 року МКСК винесло припис про негайне припинення будь-яких земляних чи будівельних робіт, а також наклало штраф на забудовника у розмірі 170 тис грн.

За інформацією Мінкультури, залишки палацу Кирила Розумовського офіційно внесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку історії, архітектури та археології місцевого значення.

Будівельні роботи наразі припинено.

 

Теги: #мінкультури #спадщина

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