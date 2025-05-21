Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 22 квітня і станом на 21 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Три роки тому місто віддало Житній в оренду і новоспечений орендар зобов'язався зробити там капітальний ремонт. Певно, погодитись на це не вартувало йому великих зусиль, адже в договорі оренди не було прописано що саме потребує ремонту, якого і в які терміни. Результат ви знаєте – сьогодні ринок в аварійному стані, він став небезпечним для покупців і торговців. А орендар зник... Відновлення ринку потребує щонайменше 700 млн грн. Міський бюджет не може виділити таку суму, а жоден орендар не піде на мільйонні вкладення у тимчасову власність", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим, автори петиції закликають: включити будівлю Житнього ринку до переліку об'єктів приватизації та прийняти рішення про приватизацію з включенням обов'язкових умов щодо гарантії збереження архітектурної спадщини ринку; затвердити умови приватизації будівлі Житнього ринку як обов'язкові для потенційного покупця у відповідному договорі купівлі-продажу та передбачити відповідальність такого покупця; у найкоротший термін провести аукціон з приватизації будівлі Житнього ринку на майданчику Prozorro, дотримуючись усіх юридичних вимог та з обов’язковим підписанням покупцем договору з вимогами щодо збереження архітектурної спадщини ринку.

Житній ринок на київському Подолі безперервно існує щонайменше з XI століття. 1980 року за проєктом групи київських архітекторів було споруджено будівлю критого ринку, яка стала найбільшою в Європі (майже 2 тис. торгових місць). Його фасад оформлено металевими панно на тему історії Київської Русі.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міська рада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким запропоновано приватизувати Житній ринок, з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов'язковим ремонтом протягом трьох років.