Інтерфакс-Україна
Події
09:37 21.05.2025

Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

2 хв читати
Петиція про збереження Житнього ринку в Києві та чесні правила приватизації набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петиція була подана 22 квітня і станом на 21 травня набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Три роки тому місто віддало Житній в оренду і новоспечений орендар зобов'язався зробити там капітальний ремонт. Певно, погодитись на це не вартувало йому великих зусиль, адже в договорі оренди не було прописано що саме потребує ремонту, якого і в які терміни. Результат ви знаєте – сьогодні ринок в аварійному стані, він став небезпечним для покупців і торговців. А орендар зник... Відновлення ринку потребує щонайменше 700 млн грн. Міський бюджет не може виділити таку суму, а жоден орендар не піде на мільйонні вкладення у тимчасову власність", - йдеться в тексті петиції.

У зв'язку з цим, автори петиції закликають: включити будівлю Житнього ринку до переліку об'єктів приватизації та прийняти рішення про приватизацію з включенням обов'язкових умов щодо гарантії збереження архітектурної спадщини ринку; затвердити умови приватизації будівлі Житнього ринку як обов'язкові для потенційного покупця у відповідному договорі купівлі-продажу та передбачити відповідальність такого покупця; у найкоротший термін провести аукціон з приватизації будівлі Житнього ринку на майданчику Prozorro, дотримуючись усіх юридичних вимог та з обов’язковим підписанням покупцем договору з вимогами щодо збереження архітектурної спадщини ринку.

Житній ринок на київському Подолі безперервно існує щонайменше з XI століття. 1980 року за проєктом групи київських архітекторів було споруджено будівлю критого ринку, яка стала найбільшою в Європі (майже 2 тис. торгових місць). Його фасад оформлено металевими панно на тему історії Київської Русі.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міська рада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким запропоновано приватизувати Житній ринок, з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов'язковим ремонтом протягом трьох років.

Теги: #житній_ринок #петиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 16.05.2025
На сайті Київради з’явилась петиція про звільнення Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії: через зайнятість зриває роботу

На сайті Київради з’явилась петиція про звільнення Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії: через зайнятість зриває роботу

10:42 14.05.2025
Петиція щодо звільнення директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург отримала "мовчазну згоду" – ініціатор

Петиція щодо звільнення директорки департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург отримала "мовчазну згоду" – ініціатор

13:21 10.05.2025
Петиція проти обʼєднання Департаменту освіти та Департаменту молоді та спорту КМДА набрала необхідні голоси

Петиція проти обʼєднання Департаменту освіти та Департаменту молоді та спорту КМДА набрала необхідні голоси

18:06 07.05.2025
Strichka розпочинає кампанію на підтримку петиції щодо прийняття України до ЄС

Strichka розпочинає кампанію на підтримку петиції щодо прийняття України до ЄС

16:44 05.05.2025
Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

Петиція про запровадження санкцій проти Порошенка на президентському сайті не зібрала потрібних для розгляду голосів

12:02 02.05.2025
Петиція про звільнення худкерівника Молодого театру Білоуса набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення худкерівника Молодого театру Білоуса набрала необхідні голоси

17:45 01.05.2025
Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення керівника Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні голоси

09:09 28.04.2025
Міносвіти проводить консультації для вирішення питання формування шкільної мережі

Міносвіти проводить консультації для вирішення питання формування шкільної мережі

12:14 16.04.2025
Петиція до Кабміну про підвищення зарплати вчителям набрала 25 тис. голосів

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати вчителям набрала 25 тис. голосів

12:06 16.04.2025
Київська влада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду в приватних маршрутках

Київська влада підтримала петицію про введення безготівкової оплати проїзду в приватних маршрутках

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

Зеленський: Ветерани – наші герої, і держава повинна бути поруч

Зеленський: Щодо санкцій продовжуємо працювати на різних рівнях зі США, переконуємо, що саме це потрібно

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ОСТАННЄ

Сили оборони збили вночі 22 ворожих дрони зі 76, ще 41 – локаційно втрачені

Стармер підтвердив підтримку української позиції на переговорах із Росією

НГУ: Через атаку ворога на Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 поранені

ЄС планує скоротити частину закордонних представництв

Під час удару по Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення

Філіппіни та США провели спільні морські навчання у Південнокитайському морі

Впродовж доби зафіксовано 164 бойових зіткнення

Американська розвідка припускає, що Ізраїль готує удар по ядерних об'єктах Ірану

Окупанти втратили впродовж доби 980 військовослужбовців - Генштаб

Унаслідок ворожої атаки БпЛА в Київській області постраждала сім’я

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА