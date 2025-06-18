Київська влада відхилила другу петицію щодо Житнього ринку

Київська влада відхилила ще одну петицію із закликом захисту і збереження Житнього ринку в столиці.

У відповіді мера Києві Віталія Кличка на петицію, як і у відповіді на попередню зі схожим змістом, зазначається, що остаточне рішення щодо єдиного майнового комплексу Комунального підприємства "Житній ринок" прийматиметься з урахуванням результатів опрацювання Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської державної адміністрації питання щодо внесення (невнесення) відповідного об’єкта до Переліку об’єктів культурної спадщини та розгляду питання Київською міською радою.

Як повідомлялося, в січні 2025 року Київська міська рада оприлюднила проєкт рішення, згідно з яким запропоновано приватизувати Житній ринок, з умовою збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності майнового комплексу та обов'язковим ремонтом протягом трьох років.

21 травня петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти архітектурну спадщину Житнього ринку в столиці та встановити чесні правила його приватизації набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Київська влада відхилила цю петицію, і зазначила, що остаточне рішення щодо ринок прийматиметься з урахуванням результатів рішень Київської міської ради.

30 травня голоси набрала друга петиція із закликом захистити, зберегти та не допустити приватизації будівлі Житнього ринку.